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26 липня 2019, пʼятниця, 11:16 20
Вибори 2019-07-26T13:15:02+03:00
Українські Новини
Хто проходить у Верховну Раду в Хмельницькій області: список

Хто проходить у Верховну Раду в Хмельницькій області: список

21 липня українці мали можливість вибрати депутатів Верховної Ради. До парламенту зможуть пройти 255 депутатів за списками політичних партій і 119 - за мажоритарними округами. Українські Новини розповідають, хто пройшов у Раду в Хмельницькій області.

Від "Слуги народу" в Хмельницькій області перемогли Микола Стефанчук, Олена Копанчук, Олексій Жмеренецький, Ігор Марчук.

Також в Раду проходять самовисуванці Сергій Лабазюк, Віктор Бондар та Олександр Герега.

№ округу Багатомандатний виборчий округ Одномандатний виборчий округ
Партія, що набрала найбільшу кількість голосів Відсоток голосів ЗА Результат Кандидат, який набрав найбільшу кількість голосів Відсоток голосів ЗА Результат
Хмельницька область
187 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 45,99   СТЕФАНЧУК МИКОЛА ОЛЕКСІЙОВИЧ 35,83  
188 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 46,10   ЛАБАЗЮК СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ 49,78  
189 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 45,47   КОПАНЧУК ОЛЕНА ЄВГЕНІВНА 32,76  
190 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 49,07   ЖМЕРЕНЕЦЬКИЙ ОЛЕКСІЙ СЕРГІЙОВИЧ 40,54  
191 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 45,29   БОНДАР ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ 30,63  
192 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 47,87   ГЕРЕГА ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ 45,95  
193 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 47,84   МАРЧУК ІГОР ПЕТРОВИЧ 35,58

Раніше Українські Новини повідомили, хто проходить у Раду в Херсонській області.

Також стало відомо, що 12 кандидатів від "Слуги народу" проходять у Раду від Харківської області.

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