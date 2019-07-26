Хто проходить у Верховну Раду в Хмельницькій області: список

21 липня українці мали можливість вибрати депутатів Верховної Ради. До парламенту зможуть пройти 255 депутатів за списками політичних партій і 119 - за мажоритарними округами. Українські Новини розповідають, хто пройшов у Раду в Хмельницькій області.Від "Слуги народу" в Хмельницькій області перемогли Микола Стефанчук, Олена Копанчук, Олексій Жмеренецький, Ігор Марчук. Також в Раду проходять самовисуванці Сергій Лабазюк, Віктор Бондар та Олександр Герега.\r\n\r\n\r\n\r\n№ округу\r\nБагатомандатний виборчий округ\r\nОдномандатний виборчий округ\r\n\r\n\r\nПартія, що набрала найбільшу кількість голосів\r\nВідсоток голосів ЗА\r\nРезультат\r\nКандидат, який набрав найбільшу кількість голосів\r\nВідсоток голосів ЗА\r\nРезультат\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nХмельницька область\r\n\r\n\r\n187\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n45,99\r\n \r\nСТЕФАНЧУК МИКОЛА ОЛЕКСІЙОВИЧ\r\n35,83\r\n \r\n\r\n\r\n188\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n46,10\r\n \r\nЛАБАЗЮК СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ\r\n49,78\r\n \r\n\r\n\r\n189\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n45,47\r\n \r\nКОПАНЧУК ОЛЕНА ЄВГЕНІВНА\r\n32,76\r\n \r\n\r\n\r\n190\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n49,07\r\n \r\nЖМЕРЕНЕЦЬКИЙ ОЛЕКСІЙ СЕРГІЙОВИЧ\r\n40,54\r\n \r\n\r\n\r\n191\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n45,29\r\n \r\nБОНДАР ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ\r\n30,63\r\n \r\n\r\n\r\n192\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n47,87\r\n \r\nГЕРЕГА ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ\r\n45,95\r\n \r\n\r\n\r\n193\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n47,84\r\n \r\nМАРЧУК ІГОР ПЕТРОВИЧ\r\n35,58\r\n\r\n\r\n\r\nРаніше Українські Новини повідомили, хто проходить у Раду в Херсонській області.Також стало відомо, що 12 кандидатів від "Слуги народу" проходять у Раду від Харківської області.