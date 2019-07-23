Брат представителя Зеленского выиграл выборы в округе №187

Кандидат в депутаты Верховной Рады от партии "Слуга народа", брат представителя Президента Владимира Зеленского в Раде Руслана Стефанчука, начальник юридического отдела государственной организации "Национальный офис интеллектуальной собственности" Николай Стефанчук выиграл выборы в парламент в одномандатном избирательном округе №187 в Хмельницком.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українські Новини.

Согласно им, Стефанчук набрал 35,82% или 24 882 голоса избирателей по результатам подсчета 100% электронных протоколов участковых комиссий.

Ближайший его соперник, глава Хмельницкой городской организации политической партии "Всеукраинское объединение "Свобода" Виталий Диденко набрал 29,43% или 20 445 голосов.

Третье место занял самовыдвиженец, депутат Рады Сергей Мельник (фракция "Блок Петра Порошенко") – он набрал 7,32% или 5 090 голосов.

Мельник выиграл выборы в Раду в 2014 году по этому округу.

38-летний Стефанчук родился и проживает в Хмельницком, беспартийный.

Как сообщали Українськi Новини, внеочередные выборы Рады прошли в в воскресенье, 21 июля.