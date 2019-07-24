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24 июля 2019, среда, 21:35 124
Выборы 2019-07-24T22:24:13+03:00
Українські Новини
Адвокат Елена Копанчук от "Слуги народа" выиграла выборы у экс-губернатора Лозового и депутата Рады Шиньковича

Адвокат Елена Копанчук от "Слуги народа" выиграла выборы у экс-губернатора Лозового и депутата Рады Шиньковича

Кандидат в депутаты Верховной Рады от партии "Слуга народа", адвокат Елена Копанчук выиграла выборы в парламент у экс-председателя Хмельницкой обладминистрации (2018-2019) Вадима Лозового и у депутата Рады Андрея Шиньковича (фракция партии "Блок Петра Порошенко") в округе №189 в Хмельницкой области.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українські Новини.

Согласно им, Копанчук набрала 32,66%, или 26 134 голоса избирателей по результатам подсчета 100% электронных протоколов участковых комиссий.

Ближайший ее соперник, самовыдвиженец, заместитель главы сети торговых центров "Эпицентр К" Лозовой набрал 20,85%, или 16 689 голосов.

Третье место занял самовыдвиженец Шинькович – он набрал 18,77% или 15 023 голоса.

Шинькович выиграл выборы в Раду в 2014 году по этому округу.

40-летняя Копанчук родилась во Львове, она руководитель адвокатского объединения "Копанчук и Партнеры", беспартийная, проживает в Хмельницком.

Всего по округу №189 (Нетешин, Белогорский, Изяславский, Красиловский, Теофипольский районы) баллотировался 21 кандидат в депутаты Рады.

Как сообщали Українськi Новини, депутаты Рады Юрчишин и Кучер выиграли выборы у кандидатов от "Слуги народа" и переизбрались по округам.

Директор стройпредприятия от "Слуги народа" выиграл выборы в Харьковской области.

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