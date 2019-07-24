Адвокат Елена Копанчук от "Слуги народа" выиграла выборы у экс-губернатора Лозового и депутата Рады Шиньковича

Кандидат в депутаты Верховной Рады от партии "Слуга народа", адвокат Елена Копанчук выиграла выборы в парламент у экс-председателя Хмельницкой обладминистрации (2018-2019) Вадима Лозового и у депутата Рады Андрея Шиньковича (фракция партии "Блок Петра Порошенко") в округе №189 в Хмельницкой области.\r\nОб этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українські Новини.\r\nСогласно им, Копанчук набрала 32,66%, или 26 134 голоса избирателей по результатам подсчета 100% электронных протоколов участковых комиссий.\r\nБлижайший ее соперник, самовыдвиженец, заместитель главы сети торговых центров "Эпицентр К" Лозовой набрал 20,85%, или 16 689 голосов.\r\nТретье место занял самовыдвиженец Шинькович – он набрал 18,77% или 15 023 голоса.\r\nШинькович выиграл выборы в Раду в 2014 году по этому округу.\r\n40-летняя Копанчук родилась во Львове, она руководитель адвокатского объединения "Копанчук и Партнеры", беспартийная, проживает в Хмельницком.\r\nВсего по округу №189 (Нетешин, Белогорский, Изяславский, Красиловский, Теофипольский районы) баллотировался 21 кандидат в депутаты Рады.\r\nКак сообщали Українськi Новини, депутаты Рады Юрчишин и Кучер выиграли выборы у кандидатов от "Слуги народа" и переизбрались по округам.\r\nДиректор стройпредприятия от "Слуги народа" выиграл выборы в Харьковской области.