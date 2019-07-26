Хто пройшов у Верховну Раду в Сумській області: список

21 липня пройшли позачергові вибори у Верховну Раду. Українці обирали парламент за змішаною виборчою системою, яка була прийнята в 2012 році. Українські Новини розповідають, хто пройшов у Верховну Раду за результатами виборів у Сумській області.

Від партії "Слуга народу" в Раду проходять Тетяна Рябуха, Ігор Васильєв, Андрій Деркач, Максим Гузенко, Микола Задорожній.



Самовисуванець Ігор Молоток переміг на 160 окрузі Сумської області.

№ округу Багатомандатний виборчий округ Одномандатний виборчий округ Партія, що набрала найбільшу кількість голосів Відсоток голосів ЗА Результат Кандидат, який набрав найбільшу кількість голосів Відсоток голосів ЗА Результат

157 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 50,58 РЯБУХА ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА 38,87 158 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 52,60 ВАСИЛЬЄВ ІГОР СЕРГІЙОВИЧ 46,93 159 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 45,77 ДЕРКАЧ АНДРІЙ ЛЕОНІДОВИЧ 40,65 160 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 51,99 МОЛОТОК ІГОР ФЕДОРОВИЧ 35,15 161 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 50,59 ГУЗЕНКО МАКСИМ ВАСИЛЬОВИЧ 37,38 162 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 53,79 ЗАДОРОЖНІЙ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ 38,08

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