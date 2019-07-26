Хто пройшов у Верховну Раду в Сумській області: список

21 липня пройшли позачергові вибори у Верховну Раду. Українці обирали парламент за змішаною виборчою системою, яка була прийнята в 2012 році. Українські Новини розповідають, хто пройшов у Верховну Раду за результатами виборів у Сумській області.Від партії "Слуга народу" в Раду проходять Тетяна Рябуха, Ігор Васильєв, Андрій Деркач, Максим Гузенко, Микола Задорожній. Самовисуванець Ігор Молоток переміг на 160 окрузі Сумської області.\r\n\r\n\r\n\r\n№ округу\r\nБагатомандатний виборчий округ\r\nОдномандатний виборчий округ\r\n\r\n\r\nПартія, що набрала найбільшу кількість голосів\r\nВідсоток голосів ЗА\r\nРезультат\r\nКандидат, який набрав найбільшу кількість голосів\r\nВідсоток голосів ЗА\r\nРезультат\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n157\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n50,58\r\n \r\nРЯБУХА ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА\r\n38,87\r\n \r\n\r\n\r\n158\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n52,60\r\n \r\nВАСИЛЬЄВ ІГОР СЕРГІЙОВИЧ\r\n46,93\r\n \r\n\r\n\r\n159\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n45,77\r\n \r\nДЕРКАЧ АНДРІЙ ЛЕОНІДОВИЧ\r\n40,65\r\n \r\n\r\n\r\n160\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n51,99\r\n \r\nМОЛОТОК ІГОР ФЕДОРОВИЧ\r\n35,15\r\n \r\n\r\n\r\n161\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n50,59\r\n \r\nГУЗЕНКО МАКСИМ ВАСИЛЬОВИЧ\r\n37,38\r\n \r\n\r\n\r\n162\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n53,79\r\n \r\nЗАДОРОЖНІЙ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ\r\n38,08\r\n\r\n\r\n\r\nРаніше Українські Новини повідомили, хто проходить до Верховної Ради в Кіровоградській області. Також стало відомо, що два журналіста "1+1" і професор політичних наук виграли вибори в Київській області.