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23 июля 2019, вторник, 18:09 99
Выборы 2019-07-23T18:13:41+03:00
Українські Новини
Депутат Деркач выиграл у мэра Глухова выборы в Раду в 159 округе

Депутат Деркач выиграл у мэра Глухова выборы в Раду в 159 округе

Депутат Верховной Рады Андрей Деркач (внефракционный) как самовыдвиженец выиграл выборы в Раду у мэра Глухова Мишеля Терещенко в округе №159 в Сумской области.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українські Новини.

Согласно им, Деркач набрал 40,65%, или 26 826 голосов избирателей по результатам подсчета 100% электронных протоколов участковых комиссий.

Ближайший соперник, временно безработный кандидат от партии "Слуга народа" Дмитрий Шевченко набрал 23,23%, или 15 329 голосов.

Третье место занял кандидат от партии "Объединение "Самопомощь", мэр Глухова Мишель Терещенко, набрав 8,43%, или 5 567 голосов.

Деркач родился 19 августа 1967 года в Днипре, проживает в Киеве.

Округ №159 охватывает город Глухов, Глуховский, Путивльский, Середина-Будский, Ямпольский районы, часть Кролевецкого, часть Конотопского, часть Шосткинского районов.

Как сообщали Українськi Новини, ранее мэр Глухова Терещенко заявлял, что "вынужден" идти на выборы президента.

Внеочередные выборы Верховной Рады прошли 21 июля.

Больше новостей о: выборы в Верховную Раду Мишель Терещенко Андрей Деркач 159 округ

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