Депутат Деркач выиграл у мэра Глухова выборы в Раду в 159 округе

Депутат Верховной Рады Андрей Деркач (внефракционный) как самовыдвиженец выиграл выборы в Раду у мэра Глухова Мишеля Терещенко в округе №159 в Сумской области.\r\nОб этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українські Новини.\r\nСогласно им, Деркач набрал 40,65%, или 26 826 голосов избирателей по результатам подсчета 100% электронных протоколов участковых комиссий.\r\nБлижайший соперник, временно безработный кандидат от партии "Слуга народа" Дмитрий Шевченко набрал 23,23%, или 15 329 голосов.\r\nТретье место занял кандидат от партии "Объединение "Самопомощь", мэр Глухова Мишель Терещенко, набрав 8,43%, или 5 567 голосов.\r\nДеркач родился 19 августа 1967 года в Днипре, проживает в Киеве.\r\nОкруг №159 охватывает город Глухов, Глуховский, Путивльский, Середина-Будский, Ямпольский районы, часть Кролевецкого, часть Конотопского, часть Шосткинского районов.\r\nКак сообщали Українськi Новини, ранее мэр Глухова Терещенко заявлял, что "вынужден" идти на выборы президента.\r\nВнеочередные выборы Верховной Рады прошли 21 июля.