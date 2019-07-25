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25 июля 2019, четверг, 16:30 226
Выборы 2019-07-25T16:30:01+03:00
Українські Новини
Кто прошел в Раду в Кировоградской области: полный список

Кто прошел в Раду в Кировоградской области: полный список

Выборы в Верховную Раду состоялись 21 июля. Всего было зарегистрировано 5966 кандидатов. Из них - 3220 кандидатов в депутаты в одномандатные избирательные округа. Українські Новини рассказывают, кто победил на выборах в Кировоградской области. 

От партии "Слуга народа" в Раду проходят Александр Дануца, Игорь Мурдий, Юрий Кузбит и Олег Воронько. А также самовыдвиженец Олесь Довгий, который выиграл на 102 округе Кировоградской области. 

№ округу Багатомандатний виборчий округ Одномандатний виборчий округ
Партія, що набрала найбільшу кількість голосів Відсоток голосів ЗА Результат Кандидат, який набрав найбільшу кількість голосів Відсоток голосів ЗА Результат
Кіровоградська область
99 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 49,52   ДАНУЦА ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ 36,88  
100 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 51,73   МУРДІЙ ІГОР ЮРІЙОВИЧ 43,47  
101 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 50,93   КУЗБИТ ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ 42,15  
102 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 51,95   ДОВГИЙ ОЛЕСЬ СТАНІСЛАВОВИЧ 40,93  
103 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 53,08   ВОРОНЬКО ОЛЕГ ЄВГЕНІЙОВИЧ 38,02

Ранее Українські Новини сообщили, кто проходит в Раду в Киевской области

Также в Ивано-Франковской области пять кандидатов от "Слуги народа" проходять в Верховную Раду




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