Кто прошел в Раду в Кировоградской области: полный список

Выборы в Верховную Раду состоялись 21 июля. Всего было зарегистрировано 5966 кандидатов. Из них - 3220 кандидатов в депутаты в одномандатные избирательные округа. Українські Новини рассказывают, кто победил на выборах в Кировоградской области. От партии "Слуга народа" в Раду проходят Александр Дануца, Игорь Мурдий, Юрий Кузбит и Олег Воронько. А также самовыдвиженец Олесь Довгий, который выиграл на 102 округе Кировоградской области. \r\n\r\n\r\n\r\n№ округу\r\nБагатомандатний виборчий округ\r\nОдномандатний виборчий округ\r\n\r\n\r\nПартія, що набрала найбільшу кількість голосів\r\nВідсоток голосів ЗА\r\nРезультат\r\nКандидат, який набрав найбільшу кількість голосів\r\nВідсоток голосів ЗА\r\nРезультат\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nКіровоградська область\r\n\r\n\r\n99\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n49,52\r\n \r\nДАНУЦА ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ\r\n36,88\r\n \r\n\r\n\r\n100\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n51,73\r\n \r\nМУРДІЙ ІГОР ЮРІЙОВИЧ\r\n43,47\r\n \r\n\r\n\r\n101\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n50,93\r\n \r\nКУЗБИТ ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ\r\n42,15\r\n \r\n\r\n\r\n102\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n51,95\r\n \r\nДОВГИЙ ОЛЕСЬ СТАНІСЛАВОВИЧ\r\n40,93\r\n \r\n\r\n\r\n103\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n53,08\r\n \r\nВОРОНЬКО ОЛЕГ ЄВГЕНІЙОВИЧ\r\n38,02\r\n\r\n\r\n\r\nРанее Українські Новини сообщили, кто проходит в Раду в Киевской области. Также в Ивано-Франковской области пять кандидатов от "Слуги народа" проходять в Верховную Раду. \r\n