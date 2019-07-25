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25 июля 2019, четверг, 15:50 67
Выборы 2019-07-25T15:50:01+03:00
Українські Новини
Кто прошел в Раду в Киевской области: полный список

Кто прошел в Раду в Киевской области: полный список

21 июля прошли внеочередные выборы в Верховную Раду. Украинцы выбирали парламент за смешанной избирательной системой, которая была принята в 2012 году. Українські Новини рассказывают, кто прошел в Верховную Раду по результатам выборов в Киевской области.

От партии "Слуга народа" в Верховную Раду проходят Олег Дунда, Валерий Колюх, Анна Скороход, Александр Дубинский, Александр Горобец, Ольга Василевская, Николай Галушко и Сергей Бунин. 

Николай Бабенко выиграл в 90 округе Киевской области от партии "Белая Церковь вместе". 

№ округу Багатомандатний виборчий округ Одномандатний виборчий округ
Партія, що набрала найбільшу кількість голосів Відсоток голосів ЗА Результат Кандидат, який набрав найбільшу кількість голосів Відсоток голосів ЗА Результат
Київська область
90 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 41,92   БАБЕНКО МИКОЛА ВІКТОРОВИЧ 28,23  
91 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 45,85   ДУНДА ОЛЕГ АНДРІЙОВИЧ 35,00  
92 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 44,78   КОЛЮХ ВАЛЕРІЙ ВІКТОРОВИЧ 24,76  
93 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 50,65   СКОРОХОД АННА КОСТЯНТИНІВНА 43,90  
94 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 48,68   ДУБІНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ 40,95  
95 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 43,27   ГОРОБЕЦЬ ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ 29,94  
96 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 46,47   ВАСИЛЕВСЬКА-СМАГЛЮК ОЛЬГА МИХАЙЛІВНА 41,79  
97 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 46,99   ГАЛУШКО МИКОЛА ЛЕОНІДОВИЧ 37,75  
98 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 49,61   БУНІН СЕРГІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ 42,27


Как сообщали Українські Новини, в Ивано-Франковской области победили пять кандидатов от "Слуги народа"

Тем временем кандидаты от "Слуги народа" выиграли почти на всех округах в Запорожской области

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