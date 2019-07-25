Кто прошел в Раду в Киевской области: полный список

21 июля прошли внеочередные выборы в Верховную Раду. Украинцы выбирали парламент за смешанной избирательной системой, которая была принята в 2012 году. Українські Новини рассказывают, кто прошел в Верховную Раду по результатам выборов в Киевской области. От партии "Слуга народа" в Верховную Раду проходят Олег Дунда, Валерий Колюх, Анна Скороход, Александр Дубинский, Александр Горобец, Ольга Василевская, Николай Галушко и Сергей Бунин. Николай Бабенко выиграл в 90 округе Киевской области от партии "Белая Церковь вместе". \r\n\r\n\r\n\r\n№ округу\r\nБагатомандатний виборчий округ\r\nОдномандатний виборчий округ\r\n\r\n\r\nПартія, що набрала найбільшу кількість голосів\r\nВідсоток голосів ЗА\r\nРезультат\r\nКандидат, який набрав найбільшу кількість голосів\r\nВідсоток голосів ЗА\r\nРезультат\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nКиївська область\r\n\r\n\r\n90\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n41,92\r\n \r\nБАБЕНКО МИКОЛА ВІКТОРОВИЧ\r\n28,23\r\n \r\n\r\n\r\n91\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n45,85\r\n \r\nДУНДА ОЛЕГ АНДРІЙОВИЧ\r\n35,00\r\n \r\n\r\n\r\n92\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n44,78\r\n \r\nКОЛЮХ ВАЛЕРІЙ ВІКТОРОВИЧ\r\n24,76\r\n \r\n\r\n\r\n93\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n50,65\r\n \r\nСКОРОХОД АННА КОСТЯНТИНІВНА\r\n43,90\r\n \r\n\r\n\r\n94\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n48,68\r\n \r\nДУБІНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ\r\n40,95\r\n \r\n\r\n\r\n95\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n43,27\r\n \r\nГОРОБЕЦЬ ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ\r\n29,94\r\n \r\n\r\n\r\n96\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n46,47\r\n \r\nВАСИЛЕВСЬКА-СМАГЛЮК ОЛЬГА МИХАЙЛІВНА\r\n41,79\r\n \r\n\r\n\r\n97\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n46,99\r\n \r\nГАЛУШКО МИКОЛА ЛЕОНІДОВИЧ\r\n37,75\r\n \r\n\r\n\r\n98\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n49,61\r\n \r\nБУНІН СЕРГІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ\r\n42,27\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, в Ивано-Франковской области победили пять кандидатов от "Слуги народа". Тем временем кандидаты от "Слуги народа" выиграли почти на всех округах в Запорожской области.