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25 липня 2019, четвер, 17:46 70
Політика 2019-07-25T19:15:01+03:00
Українські Новини
Невідомі напали на кортеж Порошенка

Невідомі напали на кортеж Порошенка

Невідомі напали на кортеж колишнього Президента Петра Порошенка після допиту в Державному бюро розслідувань.

Про це депутат Верховної Ради Володимир Ар'єв ("Блок Петра Порошенка") написав у своєму мікроблозі Twitter, передають Українські Новини.

"Тітушки щойно напали на автомобіль Порошенка на виході з ДБР, влаштували бійку з охороною і втекли в бік площі Перемоги", - написав депутат.

За його словами, за злочинцями побігли близько 20 співробітників поліції.

Як повідомляли Українські Новини, Державне бюро розслідувань завершило допит колишнього Президента Петра Порошенка.

Раніше директор Державного бюро розслідувань (ДБР) Роман Труба заявив, що п'ятий президент України Петро Порошенко прийшов у відомство з проханням допитати його 24 липня, а не 25 липня.

Крім того, Держбюро розслідувань почало розслідувати можливу причетність оточення Петра Порошенка до вивезення з України екс-судді Дніпровського районного суду Києва Миколи Чауса, підозрюваного в корупції.

Тим часом ДБР розслідує 11 справ щодо вищих посадових осіб України.

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