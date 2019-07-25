Невідомі напали на кортеж Порошенка

Невідомі напали на кортеж колишнього Президента Петра Порошенка після допиту в Державному бюро розслідувань.\r\nПро це депутат Верховної Ради Володимир Ар'єв ("Блок Петра Порошенка") написав у своєму мікроблозі Twitter, передають Українські Новини.\r\n"Тітушки щойно напали на автомобіль Порошенка на виході з ДБР, влаштували бійку з охороною і втекли в бік площі Перемоги", - написав депутат.\r\nЗа його словами, за злочинцями побігли близько 20 співробітників поліції.\r\n\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=t-PzjMO5QA4" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Державне бюро розслідувань завершило допит колишнього Президента Петра Порошенка.\r\nРаніше директор Державного бюро розслідувань (ДБР) Роман Труба заявив, що п'ятий президент України Петро Порошенко прийшов у відомство з проханням допитати його 24 липня, а не 25 липня.\r\nКрім того, Держбюро розслідувань почало розслідувати можливу причетність оточення Петра Порошенка до вивезення з України екс-судді Дніпровського районного суду Києва Миколи Чауса, підозрюваного в корупції.\r\nТим часом ДБР розслідує 11 справ щодо вищих посадових осіб України.