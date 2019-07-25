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25 липня 2019, четвер, 14:23 34
Зовнішня політика 2019-07-25T14:37:35+03:00
Українські Новини
Блокувавший українські кораблі в Керченській протоці російський танкер затримали під Одесою

Блокувавший українські кораблі в Керченській протоці російський танкер затримали під Одесою

Російський танкер, який блокував українські кораблі в Керченській протоці. Фото: СБУ/Facebook
Російський танкер, який блокував українські кораблі в Керченській протоці. Фото: СБУ/Facebook

У той час, як суд в Росії продовжив арешт 24 українських полонених моряків, Служба безпеки України та прокуратура затримали в Одеській області російський танкер NEYMA, який блокував українські кораблі в Керченській протоці.

Про це повідомила СБУ на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Під час досудового слідства було встановлено, що за прямим наказом вищого керівництва ФСБ (Федеральна служба безпеки) РФ представники Прикордонної служби ФСБ вчинили акт збройної агресії проти українських військових кораблів "Нікополь", "Бердянськ" і буксира "Яни Капу" в Керченській протоці" , - йдеться в ньому.

СБУ повідомляє, що прикордонні війська ФСБ РФ незаконно, із застосуванням зброї заблокували рух українських військових кораблів під час проходу Керч-Єнікальського каналу за допомогою танкера NEYMA (ІМО 8895528, MMSI 273347000, прапор РФ).

Слідчі СБУ почали проводити досудове розслідування і заочно повідомили про підозру 15 посадовим особам вищого військового керівництва РФ, в тому числі одному контр-адміралу, 2 віце-адміралам і генерал-полковнику.

24 липня, за інформацією українських прикордонників, до порту Ізмаїл під прапором РФ зайшов танкер NIKA SPIRIT, який за даними міжнародної інформаційної системи EQUASIS ідентифіковано як уже відомий танкер NEYMA, який було використано для перекриття Керченської протоки.

Слідство встановило, що назва танкера NEYMA було змінено російськими власниками на NIKA SPIRIT з метою приховування причетності до незаконних дій та актів агресії, які відбувалися 25 листопада 2018 року.

Зараз група слідчих СБУ, військові прокурори і прикордонники на затриманому танкері закінчили санкціоновані українським судом слідчі дії - обшук з метою встановлення фактичних обставин справи, вилучення документів з судна, записів радіопереговорів під час конфлікту, бортових журналів, також було допитано членів судокоманди, вилучено документи, необхідні для встановлення істини у провадженні.

Зазначене судно визнано речовим доказом, готується клопотання до суду про його арешт.

Як повідомляли Українські Новини, 25 листопада російський прикордонний катер протаранив український буксир при переході групи кораблів українських ВМС з Чорного в Азовське море.

Водночас російські військові відкрили вогонь на поразку українським катерам. І українські кораблі були захоплені російським спецназом.

Всі захоплені біля Керченської протоки українські військові моряки заявили, що є військовополоненими.

Трибунал ООН зобов'язав Росію звільнити захоплених українських моряків, а в Росії не збираються виконувати вимогу Трибуналу.

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