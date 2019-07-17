Суд в России продлил арест 24 украинских пленных моряков

Лефортовский районный суд Москвы (Россия) продлил арест 24 украинских пленных моряков до 24 октября.

Об этом написал в Facebook адвокат моряков Николай Полозов, передают Українськi Новини.

Суд рассматривал ходатайства о продлении ареста по очереди для 4 групп пленных моряков.

По ходатайству прокурора заседание прошло в закрытом режиме.

Суд отказался приобщить к делу приказ Международного трибунала по морскому праву о необходимости безотлагательно освободить моряков.

В свою очередь Министерство иностранных дел осуждает продление ареста украинских пленных моряков.

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест против решения Московского суда о продлении незаконного содержания за решеткой до 24 октября 2019 24 украинских военнослужащих, которые были захвачены Российской Федерацией в Черном море 25 ноября 2018", - написано в сообщении министерства.

Ведомство отмечает, что содержание под стражей 24 украинских военнослужащих и 3 военно-морских судов является грубым и продолжающимся нарушением суверенного иммунитета, которым пользуются как суда, так и военнослужащие в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву и обычного международного права.

"Невыполнение обязанности Россией относительно немедленного освобождения судов и военнослужащих является нарушением этого приказа и Конвенции ООН по морскому праву. Сегодняшнее решение Московского суда является очередным нарушением Россией международного права и еще больше обостряет спор между Россией и Украиной", - подчеркивает МИД.

Министерство выражает благодарность своим международным партнерам за их солидарность с Украиной в ее борьбе за освобождение военнослужащих и военно-морских судов.

Как сообщали Українськi Новини, ключевым вопросом разговора Зеленского и Путина было освобождение пленных военных моряков.

14 июня Зеленский выразил уверенность в правильности шагов своей команды для возвращения украинских моряков из российского плена и заверил, что "контролирует ситуацию".