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23 липня 2019, вівторок, 16:33 18
Судова влада 2019-07-23T18:00:03+03:00
Українські Новини
Замість звіту з розслідування вбивства Павла Шеремета Луценко чатиться в Facebook

Замість звіту з розслідування вбивства Павла Шеремета Луценко чатиться в Facebook

Юрій Луценко
Юрій Луценко

В той час, як президент Володимир Зеленський заслуховує доповідь у справі про вбивства журналіста "Української правди" Павла Шеремета, генпрокурор Юрій Луценко пише коментарі в соціальній мережі Facebook.

Так, під час доповіді Луценко коментував пост у Facebook головного редактора "Радіо НВ" Валерія Калниша про майбутнього прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона і його книги.

Луценко зазначив, що має книгу Джонсона про Черчілля з автографом.

Як повідомляли Українські Новини, Володимир Зеленський розчарований тим, що генпрокурор Юрій Луценка не прийшов на звіт у справі про вбивство Шеремета.

Раніше Юрій Луценко заявляв, що у справі про вбивство Павла Шеремета є "гарячі сліди" але через пару днів пішов у відпустку до 5 серпня.

Тим часом Князєв заявляє, що поліція має низку перспективних напрямів розслідування вбивства Шеремета.

Крім того, суд повторно заарештував на прохання поліції всю інформацію про мобільні переговори абонентів з січня по серпень 2016 року для розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета.

 

 

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