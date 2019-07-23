Замість звіту з розслідування вбивства Павла Шеремета Луценко чатиться в Facebook

В той час, як президент Володимир Зеленський заслуховує доповідь у справі про вбивства журналіста "Української правди" Павла Шеремета, генпрокурор Юрій Луценко пише коментарі в соціальній мережі Facebook.\r\nТак, під час доповіді Луценко коментував пост у Facebook головного редактора "Радіо НВ" Валерія Калниша про майбутнього прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона і його книги.\r\nЛуценко зазначив, що має книгу Джонсона про Черчілля з автографом.\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Володимир Зеленський розчарований тим, що генпрокурор Юрій Луценка не прийшов на звіт у справі про вбивство Шеремета.\r\nРаніше Юрій Луценко заявляв, що у справі про вбивство Павла Шеремета є "гарячі сліди" але через пару днів пішов у відпустку до 5 серпня.\r\nТим часом Князєв заявляє, що поліція має низку перспективних напрямів розслідування вбивства Шеремета.\r\nКрім того, суд повторно заарештував на прохання поліції всю інформацію про мобільні переговори абонентів з січня по серпень 2016 року для розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета.\r\n \r\n