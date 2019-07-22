подписаться на рассылку
25.6 26
28.5 29.2
˟
22 июля 2019, понедельник, 17:22 1095
Судебная власть 2019-07-23T12:30:06+03:00
Українські Новини
Луценко сбежал от доклада Зеленскому по делу Шеремета в отпуск

Луценко сбежал от доклада Зеленскому по делу Шеремета в отпуск

Луценко. Фото: Генеральная прокуратура
Луценко. Фото: Генеральная прокуратура

Генеральный прокурор Юрий Луценко ушел в отпуск до 5 августа, несмотря на то, что Президент Владимир Зеленский поручил ему, министру внутренних дел Арсену Авакову, главе Национальной полиции Сергею Князеву и председателю Службы безопасности Украины Василию Грицаку 23 июля доложить о ходе расследования убийства журналиста интернет-издания "Украинская правда" Павла Шеремета.

Об этом Українським Новинам сообщили в ГПУ. 

"Ушел в отпуск с сегодняшнего дня", - сказал он. 

По его словам, он пробует в отпуске до 5 августа. 

В приемной генпрокурора Українським Новинам подтвердили, что Луценко ушел в отпуск. 

При этом, 23 июля президент Владимир Зеленский вызвал Луценко на совещание по делу об убийстве журналиста Украинской правды Павла Шеремета.

Как сообщали Українськi Новини, Луценко заявил, что в деле убийства Шеремета есть "горячие версии".

Ранее, в декабре 2018 года, генеральный прокурор Юрий Луценко заявлял, что круг подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета существенно сузился.

Больше новостей о: Убийство Павла Шеремета Павел Шеремет Юрий Луценко

Архив
Новости
Кабмин назначил и. о. председателя ГФС Гутенко вместо Власова 12:45
Глеб Простаков: Ринат Ахметов - главный проигравший на этих выборах 12:42
Дочь руководителя “Лиги смеха“ и жена главы ГУД с бизнесом в Крыму победила в округе в Винницкой области 12:41
Бездымные табачные изделия менее опасны, чем сигареты – Американское сообщество по исследованию рака 12:37
Журналист "1+1" Швец от "Слуги народа" победил в 214-м округе в Киеве с 96% голосов 12:35
больше новостей
Выборы окончены. Голос будет предлагать Вакарчука на должность премьера 23:01 Обновляется
ЦИК подсчитал почти 93% бюллетеней: Тимошенко обходит Порошенко, а Гройсман Шария 09:54 Обновляется
Сегодня последний день, когда абитуриенты могут подать электронные заявления в вузы 08:54
Из-за распространения данных экзит-пола КМИС обвинил в нарушении ряд СМИ 17:55
Украинцев ожидают 10 выходных дней в августе 06:15
больше новостей
На членов окружной комиссии 94 округа давят из Центризбиркома, чтобы заменить состав УИК, - СМИ 15:05
Суд отпустил Ефремова из-под стражи 18:00
Сегодня последний день, когда абитуриенты могут подать электронные заявления в вузы 08:54
"Слуга народа" набирает больше 226 депутатов и сможет сама сформировать правительство 11:01
Свадебный фотограф от "Слуга народа" выиграл выборы Рады у почетного президента "Мотор-Сичи" 16:20
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok