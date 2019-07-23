Дело убийства Шеремета: суд снова арестовал информацию о мобильных переговорах абонентов с января по август 2016

Суд повторно арестовал по просьбе полиции всю информацию о мобильных переговорах абонентов с января по август 2016 года для расследования убийства журналиста Павла Шеремета.\r\nОб этом на брифинге сказал глава Национальной полиции Сергей Князев, передают Українськi Новини.\r\nОн сообщил, что полицейские, исследовав записи с 200 камер наблюдения, установили маршрут движения преступников.\r\nВ то же время на данный момент идентифицировать преступников пока не удалось.\r\nКнязев сказал, что следователи также получили доступ к данным о мобильных переговорах 3 500 лиц и 44 тыс. телефонным номерам.\r\nВ рамках расследования 28 июня текущего года полиция попросила суд повторно арестовать информацию о мобильных переговорах абонентов с января по август 2016 года для расследования убийства Шеремета.\r\nКак сообщали Українськi Новини, полиция проверяет связь убийства Шеремета и написания им книги о российско-грузинской войне.\r\nРанее экс-генпрокурора Шокина допросили по делу об убийстве Шеремета.