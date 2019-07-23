Дело убийства Шеремета: суд снова арестовал информацию о мобильных переговорах абонентов с января по август 2016

Дело убийства Шеремета: суд снова арестовал информацию о мобильных переговорах абонентов с января по август 20

Суд повторно арестовал по просьбе полиции всю информацию о мобильных переговорах абонентов с января по август 2016 года для расследования убийства журналиста Павла Шеремета.

Об этом на брифинге сказал глава Национальной полиции Сергей Князев, передают Українськi Новини.

Он сообщил, что полицейские, исследовав записи с 200 камер наблюдения, установили маршрут движения преступников.

В то же время на данный момент идентифицировать преступников пока не удалось.

Князев сказал, что следователи также получили доступ к данным о мобильных переговорах 3 500 лиц и 44 тыс. телефонным номерам.

В рамках расследования 28 июня текущего года полиция попросила суд повторно арестовать информацию о мобильных переговорах абонентов с января по август 2016 года для расследования убийства Шеремета.

Как сообщали Українськi Новини, полиция проверяет связь убийства Шеремета и написания им книги о российско-грузинской войне.

Ранее экс-генпрокурора Шокина допросили по делу об убийстве Шеремета.