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20 июля 2019, суббота, 13:30 19
Силовые структуры 2019-07-20T13:45:05+03:00
Українські Новини
Луценко заявил, что в деле убийства Шеремета есть "горячие версии"

Луценко заявил, что в деле убийства Шеремета есть "горячие версии"

Генеральный прокурор Юрий Луценко на своей странице в социальной сети Facebook прокомментировал сегодняшнее заявление Зеленского о поручении Луценко, Авакову, Князеву и Грицаку через 3 дня доложить о ходе расследования убийства Шеремета, передают Українські Новини.

"Допрошены сотни лиц. Проверены десятки тысяч. Привлечены иностранные специалисты. Есть горячие версии. Делается все возможное. Пиару здесь не место", - написал генеральный прокурор Юрий Луценко.

Он отметил, что 19 июля заслушал очередной ежеквартальный отчет начальника Национальной полиции и начальника Уголовного розыска по делу убийства Шеремета.

Национальный союз журналистов призвал журналистов в день третьей годовщины его убийства 20 июля прийти на акцию памяти журналиста Шеремета на пересечение улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве, где 3 года назад взорвали автомобиль журналиста, на акцию "Кто убил Павла? Три года без ответа".

В декабре 2018 года генеральный прокурор Юрий Луценко заявлял, что круг подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета существенно сузился.

20 июля 2016 года автомобиль, в котором ехал Шеремет, был взорван в центре Киева.

Больше новостей о: Убийство Павла Шеремета Луценко Юрий

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