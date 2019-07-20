Луценко заявил, что в деле убийства Шеремета есть "горячие версии"

Генеральный прокурор Юрий Луценко на своей странице в социальной сети Facebook прокомментировал сегодняшнее заявление Зеленского о поручении Луценко, Авакову, Князеву и Грицаку через 3 дня доложить о ходе расследования убийства Шеремета, передают Українські Новини.

"Допрошены сотни лиц. Проверены десятки тысяч. Привлечены иностранные специалисты. Есть горячие версии. Делается все возможное. Пиару здесь не место", - написал генеральный прокурор Юрий Луценко.

Он отметил, что 19 июля заслушал очередной ежеквартальный отчет начальника Национальной полиции и начальника Уголовного розыска по делу убийства Шеремета.

Национальный союз журналистов призвал журналистов в день третьей годовщины его убийства 20 июля прийти на акцию памяти журналиста Шеремета на пересечение улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве, где 3 года назад взорвали автомобиль журналиста, на акцию "Кто убил Павла? Три года без ответа".

В декабре 2018 года генеральный прокурор Юрий Луценко заявлял, что круг подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета существенно сузился.

20 июля 2016 года автомобиль, в котором ехал Шеремет, был взорван в центре Киева.