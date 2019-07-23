Зеленський назвав ім'я кандидата на посаду генпрокурора

Президент Володимир Зеленський розглядає кандидатуру заступника керівника Офісу Президента Руслана Рябошапки, який був призначений головою Національної ради з антикорупційної політики, на посаду генерального прокурора.

Про це він повідомив журналістам, передають Українські Новини.

"Може бути. Це один з варіантів, один з претендентів. Я з самого початку президентської кампанії говорив, що Рябошапка крутий спеціаліст. Я бачу його одним з претендентів", - сказав він.

Перед цим Зеленський висловив розчарування тим, що генпрокурор Юрій Луценко не прийшов на доповідь у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський призначив Тимошенка, Костюка та Рябошапку заступниками голови Адміністрації.

У червні Рябошапка пригрозив Ситнику і Холодницькому "зробити висновки", якщо вони не покажуть результат за 3 місяці.