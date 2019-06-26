Вместо Джемилева главой Нацсовета по антикоррупционной политике стал Рябошапка

Президент Владимир Зеленский назначил заместителя главы Офиса Президента Руслана Рябошапку главой Национального совета по антикоррупционной политике вместо депутата Верховной Рады Мустафы Джемилева ("Блок Петра Порошенко").

Об этом говорится в указе №453 от 25 июня, передают Українськi Новини.

Согласно ему, Нацсовет состоит из главы и других членов, которые работают на общественных началах.

Возглавляет Нацсовет замглавы Офиса по антикоррупционной политике.

В состав Нацсовета Зеленский включил, кроме Рябошапки, еще одного замглавы Офиса Алексея Гончарука, бывшего замгенпрокурора Виталия Касько, заглавы Нацполиции Игоря Купранца, директора НАБУ Артема Сытника и главу САП Назара Холодницкого, директора ГБР Романа Трубу, общественных активистов Виталия Шабунина, Андрея Боровика, Ларису Денисенко и других.

Как сообщало агентство, 14 октября 2014 года Президент Петр Порошенко создал Национальный совет по вопросам антикоррупционной политики.

После чего ​Порошенко назначил Джемилева председателем Нацсовета по антикоррупционной политике.