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04 июня 2019, вторник, 15:42 48
Судебная власть 2019-06-04T15:53:55+03:00
Українські Новини
Рябошапка пригрозил Сытнику и Холодницкому "сделать выводы", если они не покажут результат за 3 месяца

Рябошапка пригрозил Сытнику и Холодницкому "сделать выводы", если они не покажут результат за 3 месяца

Руслан Рябошапка. Скриншот:
Руслан Рябошапка. Скриншот: "Право на владу"/Facebook

Заместитель главы Администрации Президента Руслан Рябошапка заявил, что директор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артем Сытник и руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий "должны показать результат за 3 месяца, иначе будут сделаны выводы".

Об этом Рябошапка сказал на брифинге, передают Українськi Новини.

"Неделю назад была встреча Президента Украины с руководителем САП и директором НАБУ. Обсуждался вопрос взаимодействия между этими двумя институциями. Мы обсудили пути восстановления доверия к работе этих двух институций, которые не могут работать друг без друга. Нам показалось, что есть взаимопонимание между Холодницким и Сытником. И нам кажется, что в течение ближайшего времени они должны показать результаты своей работы. Если таких результатов не будет в ближайшие 3 месяца, то соответствующие последствия будут сделаны", - заявил Рябошапка.

Согласно законодательству, директора НАБУ назначает и увольняет Президент, а главу САП - генеральный прокурор, который в свою очередь назначается Президентом по согласию с Верховной Радой.

Также Рябошапка сообщил, что должен быть принят новый закон о Службе безопасности Украины.

Как сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский предлагает Раде вернуть уголовную ответственность за незаконное обогащение.

Также Зеленский назначил Тимошенко, Костюка и Рябошапку замглавы Администрации.

За правоохранительную и антикоррупционную политику в команде Зеленского отвечает Рябошапка.

Больше новостей о: НАБУ Артем Сытник Назар Холодницкий САП Руслан Рябошапка

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