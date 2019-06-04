Рябошапка пригрозил Сытнику и Холодницкому "сделать выводы", если они не покажут результат за 3 месяца

Заместитель главы Администрации Президента Руслан Рябошапка заявил, что директор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артем Сытник и руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий "должны показать результат за 3 месяца, иначе будут сделаны выводы".

Об этом Рябошапка сказал на брифинге, передают Українськi Новини.

"Неделю назад была встреча Президента Украины с руководителем САП и директором НАБУ. Обсуждался вопрос взаимодействия между этими двумя институциями. Мы обсудили пути восстановления доверия к работе этих двух институций, которые не могут работать друг без друга. Нам показалось, что есть взаимопонимание между Холодницким и Сытником. И нам кажется, что в течение ближайшего времени они должны показать результаты своей работы. Если таких результатов не будет в ближайшие 3 месяца, то соответствующие последствия будут сделаны", - заявил Рябошапка.

Согласно законодательству, директора НАБУ назначает и увольняет Президент, а главу САП - генеральный прокурор, который в свою очередь назначается Президентом по согласию с Верховной Радой.

Также Рябошапка сообщил, что должен быть принят новый закон о Службе безопасности Украины.

Как сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский предлагает Раде вернуть уголовную ответственность за незаконное обогащение.

Также Зеленский назначил Тимошенко, Костюка и Рябошапку замглавы Администрации.

За правоохранительную и антикоррупционную политику в команде Зеленского отвечает Рябошапка.