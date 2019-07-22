Завідувач клініки "Борис" виграв у київському окрузі від партії "Слуга народу"

Кандидат у депутати Верховної Ради від партії "Слуга народу", що перемагає у всіх мажоритарних округах Києва, завідувач відділенням клініки "Борис" Максим Перебейніс виграв вибори в депутати Верховної Ради в одномандатному виборчому окрузі №212 у Києві.

Про це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.

Згідно з ними, Перебейніс набрав 34,3%, або 27 975 голосів виборців за результатами підрахунку 91,11% електронних протоколів дільничних комісій.

Найближчий його суперник, кандидат від "Європейської солідарності" Андрій Задерейко набрав 16,71% або 13 633 голосу.

Третє місце зайняв колишній мер Києва, самовисуванець Олександр Попов - він набрав 9,4% або 7 667 голосів.

44-річний Перебейніс народився і проживає в Києві, безпартійний.

Все по округу №212 балотувалося 17 кандидатів.

Як повідомляли Українські Новини, позачергові вибори Ради пройшли 21 липня.

Раніше Пашинський програв вибори мажоритарників від "Слуги народу".



Тим часом за Савченко проголосували 8 виборців на окрузі №52 у Донецькій області.