Пашинский проиграл выборы мажоритарщику от "Слуги народа"

Председатель комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский на своей странице в Facebook, передают Українськi Новини. Рассказал о своем проигрыше на округе.

"Подошла к концу избирательная кампания. Кому-то могут нравиться результаты, кому-то нет, но демократия и свободный выбор - это то, за что я всю жизнь боролся", - написал заместитель председателя фракции "Народный фронт" в Верховной Раде, председатель комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский на своей странице в Facebook, передают Українськi Новини.

Он поблагодарил земляков, которые отдали за него голоса и пожелал всем процветания и благосостояния.

По подсчету Центральной избирательной комиссией 61% электронных протоколов на одномандатном избирательном округе №64 (Житомирская область), Пашинский (18%) проигрывает кандидату от "Слуги народа" Вячеславу Сигачеву (29%) и депутату от "Блока Петра Порошенко", самовыдвиженцу Владимиру Арешонкову (27%).

Как сообщали Українськi Новини, 42,45% (3 млн) избирателей проголосовали за партию "Слуга народа", 12,89% (920 тыс.) - "Оппозиционную платформу - За життя", 8,63% (615 тыс.) - "Европейскую солидарность", 8,02% (573 тыс.) - "Всеукраинское объединение "Батьківщина", 6,38% (455 тыс.) - за "Голос" на внеочередных выборах депутатов Верховной Рады согласно переданным Центральной избирательной комиссии по электронной системе предварительным данным о содержании 52,73% протоколов.

Вчера, 21 июля состоялись внеочередные выборы в Верховную Раду.