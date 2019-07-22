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22 июля 2019, понедельник, 12:20 1379
Выборы 2019-07-22T12:20:02+03:00
Українські Новини
За Савченко проголосовали 8 человек на выборах в Раду

За Савченко проголосовали 8 человек на выборах в Раду

Надежда Савченко. Фото: Facebook/Надежда Савченко
Надежда Савченко. Фото: Facebook/Надежда Савченко

Самовыдвиженец Ковалев Александр выиграл выборы в депутаты Рады в одномандатном избирательном округе №51 в Донецкой области. Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українські Новини.

Согласно им, Ковалев набрал 33,03%, или 220 голосов избирателей по результатам подсчета 100% электронных протоколов участковых комиссий.

Ближайший его соперник, самовыдвиженец Владимир Веселкин набрал 18,61% или 124 голоса.

Третье место занял самовыдвиженец Махач Батирсултанов - он набрал 16,96% или 113 голосов.

Внефракционный депутат Рады Надежда Савченко набрала чуть более 1% или 8 голосов избирателей.

Ковалев родился 7 октября 1967 года в Макеевке Донецкой области, пенсионер, беспартийный, проживает в Киеве.

Всего по округу №51 баллотировалось 26 кандидатов.

Как сообщали Українські Новини, вчера, 21 июля состоялись внеочередные выборы в Верховную Раду.

Также ЦИК посчитал 52,7% голосов: "Слуга Народа" лидирует. За них проголосовали 42,45% избирателей (3 млн),  2,89% (920 тыс.) -  "Оппозиционную платформу - За життя", 8,63% (615 тыс.) - "Европейскую солидарность", 8,02% (573 тыс.) - "Всеукраинское объединение "Батьківщина", 6,38% (455 тыс.) - за "Голос".

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