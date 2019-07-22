У закордонному окрузі перемогла "Євросолідарність" за підрахунком 100% протоколів

На виборах Верховної Ради 29,55% виборців проголосували за партію "Європейська солідарність", 28,13% - за "Слугу народу", 19,67% - за "Голос" Святослава Вакарчука за підрахунком 100% електронних протоколів у закордонному окрузі, тоді як в округах України лідирує "Слуга народу".

Про це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.

Зазначені партії долають 5-відсотковий бар'єр і проходять в Раду.

"Партія Шарія" набрала 4,41% голосів, "Свобода" - 4,25%, "Опозиційна платформа - За життя" - 3,60%, "Сила і честь" - 3,05%, "Батьківщина" - 2, 01%, "Громадянська позиція" - 1,23%, "Рух Нових сил" Міхеїла Саакашвілі - 1,07%.

Як повідомляли Українські Новини, 49,84% виборців 199 з 199 округів всіх областей проголосували на позачергових виборах депутатів Верховної Ради станом на 20:00.

Тим часом явка на виборах Ради в Японії склала 20%, а в Південній Кореї - 28%. Також оголошені остаточні результати Національного exit-poll-2019.