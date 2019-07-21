Объявлены окончательные результаты Национального exit-poll-2019

По состоянию на 20:00 на выборах Верховной Рады 44,2% проголосовали за партию "Слуга народа", 11,4% - "Оппозиционную платформу - За життя", 8,8% - "Европейскую солидарность".\r\n7,4% - "Всеукраинское объединение "Батьківщина", 6,5% - партию "Голос" по данным консорциума "Национальный exit-poll-2019".\r\nОб этом социологи сообщили на пресс-конференции, передают Українськi Новини.\r\nВ консорциум "Национальный exit-poll-2019" входят фонд "Демократические инициативы", Киевский международный институт социологии и Центр экономических и политических исследований имени Александра Разумкова.\r\nС учетом погрешности опроса, в Раду может попасть партия "Сила и честь", получившая по результатам exit-poll 4,3%.\r\nОстальные партии, по результатам опроса не проходят в Раду.\r\n"Оппозиционный блок" набрал 3,3%, "Партия Шария" - 3,1%, "Радикальная партия Олега Ляшко" - 2,8%, "Украинская стратегия Гройсмана - 2,2%, "Всеукраинское объединение "Свобода" - 2,1%.\r\nОстальные набрали меньше 1%.\r\nОпрос избирателей проходил на 300 участках.\r\nПогрешность опроса составляет для лидера голосования - 2,5%, для остальных партий не более 1%.\r\nКак сообщали Українські Новини, явка на выборах Рады в Японии оставила 20%, а в Южной Корее - 28%.\r\nТакже явка на выборы составила менее 37% по состоянию на 16:00: самые активные избиратели в Черниговской, Полтавской и Хмельницкой областях.\r\nРанее в Антарктиде закончилось голосование, проголосовали все 12 украинцев, а в Австралии завершилось голосование на избирательном участке №900001, расположенном в посольстве Украины в Канберре. 4% избирателей в избирательном округе в Австралии проголосовали на выборах в Верховную Раду.