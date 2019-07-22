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22 июля 2019, понедельник, 08:58 3138 Обновляется
Выборы 2019-07-22T08:59:02+03:00
Українські Новини
ЦИК посчитал 41,7% голосов: "Слуга народа" уверенно лидирует, "Евросолидарность" - ослабляет позиции

ЦИК посчитал 41,7% голосов: "Слуга народа" уверенно лидирует, "Евросолидарность" - ослабляет позиции

ЦИК.
ЦИК.

На выборах Верховной Рады, явка на которые составила менее 50%, 42,34% проголосовали за партию "Слуга народа", 12,78% - за "Оппозиционную платформу - За життя", 8,68% - за "Европейскую солидарность", 8,1% - за "Всеукраинское объединение "Батьківщина", 6,38% - за "Голос" Святослава Вакарчука по подсчету ЦИКом 41,70% электронных протоколов.

Об этом свидетельствуют данные информационно-аналитической системы "Выборы" в ЦИКе, передают Українськi Новини.

Указанные партии преодолевают 5-процентный барьер и проходят в Раду.

Партия "Радикальная партия Олега Ляшко" набрала 3,87%, "Сила и честь" - 3,74%, "Оппозиционный блок" - 3,22%, "Свобода" - 2,32%, "Партия Шария" - 2,27%, "Украинская стратегия Гройсмана" - 2,19%, "Гражданская позиция" - 1,09%.

Как сообщали Українськi Новини, по данным консорциума "Национальный exit-poll-2019", на выборах Рады 44,2% избирателей проголосовали за партию "Слуга народа", 11,4% - "Оппозиционную платформу - За життя", 8,8% - "Европейскую солидарность".

Тем временем "Голос" намерен предлагать Вакарчука на должность премьера, а в ЦИКе рассказали о зафиксированных на выборах нарушениях.

В воскресенье с 08:00 до 20:00 в Украине проходило голосование на внеочередных выборах депутатов Верховной Рады.

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