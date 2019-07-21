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21 липня 2019, неділя, 08:46 9
Вибори 2019-07-21T09:00:05+03:00
Українські Новини
У Бахмуті під "розлитими чорнилом" спробували приховати фальсифікації

У Бахмуті під "розлитими чорнилом" спробували приховати фальсифікації

Поліція почала розслідувати спробу фальсифікації результатів виборів на виборчій дільниці в місті Бахмут Донецької області.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Національної поліції, передають Українські Новини.

"У Бахмуті члени однієї з виборчих дільниць 46-го округу підписали незаповнені протоколи про підсумки голосування і намагалися приховати цей факт, навмисно заливши чорнилом. Поліцейські почали досудове розслідування. Речові докази вилучено", - йдеться в ньому.

Згідно з повідомленням, журналіст одного з видань виявила можливе порушення виборчого законодавства і звернулася з відповідною заявою до територіального підрозділу поліції Бахмута.

"Щоб перевірити інформацію, на місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група. Правоохоронці вилучили 85 незаповнених протоколів про підрахунок голосів, які вже було підписано членами дільничної виборчої комісії. За попередніми даними встановлено, що деякі з членів ДВК намагалися приховати факт злочину і навмисно залили чорнилом зазначені протоколи. Речові докази вилучено. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 158 "Підписання протоколу про підрахунок голосів виборців їй на виборчій дільниці, протоколу про підсумки голосування і його заповнення членами виборчих дільниць "Кримінального кодексу України", - наголошується в повідомленні.

Санкція статті передбачає позбавлення волі до 10 років.

За виборами онлайн можна подивитися ось тут.

Як повідомляли "Українські Новини", в неділю, 21 липня, 08:00 в Україні почалося голосування на позачергових виборах депутатів Верховної Ради.

У суботу, 20 липня, була заборонена передвиборча агітація. Напередодні був останній день для агітації партій. Відповідна норма міститься в законі "Про вибори народних депутатів України", передають Українські Новини.

Під передвиборною агітацією мається на увазі будь-яка діяльність з метою спонукання виборців голосувати або не голосувати за певного кандидата у депутати або партію.

Як повідомляли Українські Новини, партіям, які пройдуть у Раду, повернуть гроші за агітацію. ЦВК хоче відшкодувати партіям 2,3 млрд гривень, витрачених на агітацію.

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