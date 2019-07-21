Выборы в Раду: в Украине открылись избирательные участки

Сегодня в Украине проходят внеочередные выборы народных депутатов Верховной рады. Избирательные участки откроются в 08:00 и будут работать до 20:00.

225 депутатов будут избраны по партийным спискам, еще 199 - по одномандатным округам.

В новой Верховной Раде будет 424 народных депутата, вместо 450 согласно Конституции Украины.

Количество одномандатных округов в стране сократилось на 26 из-за оккупации Крыма Россией и военных действий в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Для попадания в Верховную раду по пропорциональной системе партиям необходимо преодолеть 5% барьер, а одномандатникам будет достаточно получить относительное большинство голосов в своем округе.

Для проведения выборов создано 199 территориальных избирательных округов и один заграничный избирательный округ, а также около 30 тысяч участковых избирательных комиссий.

Всего Центральная избирательная комиссия зарегистрировала на нынешних выборах 5980 кандидатов в депутаты. В одномандатных избирательных округах было зарегистрировано 3220 кандидатов, а 22 политические партии включили в свои списки в целом 2747 кандидатов.

На выборы было напечатано 60,4 млн избирательных бюллетеней, а общая сумма средств, выделенных на подготовку и проведение парламентских выборов, составила 1,95 млрд гривен.

Наблюдать за выборами будут 1 719 официальных наблюдателей от иностранных государств и международных организаций. Национальная полиция планирует привлечь к охране правопорядка 70 тысяч человек личного состава.

Первые экзит-пол будут обнародованы в 20:00, а окончательные - в 22:00.

ЦИК не позднее 4 августа должен подвести итоги выборов, а до 9 августа - официально опубликовать их в газетах "Голос Украины" и "Урядовый курьер".

До 29 августа ЦИК должна будет зарегистрировать избранных депутатов.

На первую сессию Верховная рада VIII созыва должна будет собраться не позднее 9 сентября.

В субботу, 20 июля, была запрещена предвыборная агитация. Накануне был последний день для агитации партий. Соответствующая норма содержится в законе "О выборах народных депутатов Украины", передают Українські Новини.

Под предвыборной агитацией имеется в виду любая деятельность с целью побуждения избирателей голосовать или не голосовать за определенного кандидата в депутаты или партию.

Как сообщали Українські Новини, партиям, которые пройдут в Раду, вернут деньгиза агитацию. ЦИК хочет возместить партиям 2,3 млрд гривен, потраченных на агитацию.