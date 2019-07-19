Європу накриє аномальна спека до +40: синоптик дала прогноз на тиждень та виборчий вікенд

Поки Україну заливали дощі з грозами, липень ретельно готувався до відновлення літа. З південних широт йде суттєве підвищення температури повітря і майже всю Європу в неділю накриє спека і навіть сильна, до +40 градусів. Вже з п'ятниці 19 липня і протягом виборчих вихідних в Україні також очікується відчутне потепління. Аномальна спека знову охопить південну частину, схід України і більшість центральних областей.

Про це у своєму метеоблозі повідомила синоптик Наталка Діденко.

За її словами, температура повітря протягом дня буде досягати + 28 + 33 градусів. На решті території України - півночі, заході та частині центру - також суттєво потеплішає, передбачається максимальна температура повітря + 25 + 30 градусів. У Карпатах буде традиційно прохолодніше, + 17 + 23 градуси.

Температура води в Чорному і Азовському морях зросте до 23-26 градусів, у Дніпрі вона коливається близько 19-21 градуса.

Джерело: www.wetteronline.de

У той же час, дощі з локальними грозами найбільш ймовірні в західній частині України та на півночі. Під час грози можливі шквали і сильні короткочасні зливи. 19-20 липня місцями дощ з грозою пройде в Одеській області. На решті території буде переважати суха сонячна погода.

"Відновлення спеки і багато сонця, крім приємних метеоумов, можуть привести і до негативних наслідків. Тому не зловживайте тривалим перебуванням на сонці", - попередила синоптик.

На початку наступного тижня висока температура повітря в Україні утримається. Стовпчики термометрів у денні години будуть досягати + 25 + 32 градусів.

Проте вже з вівторка-середи на заході і півночі України, а також на Харківщині, знову очікується похолодання. Температура повітря знизиться до + 21 + 25 градусів.

Карта: Наталя Діденко/Facebook

Атмосферні фронти будуть переміщатися зі заходу на схід і зачіпати українські захід і північ, часом сира погода буде потрапляти і в центральні області. А ось південь і схід все ж втримаються в сухій повітряній масі. Тому для найближчого відпочинку краще вибирати південну частину України.

У Києві 19, 20 і 21 липня передбачається істотне потепління. Температура повітря підвищиться до 25 + 29 градусів. Локальні дощі з грозами можливі, однак сонця також вистачає.

"Не варто відмовлятися від прогулянок на свіжому повітрі в найближчий уїк-енд, особливо якщо ці прогулянки - до найближчої виборчої дільниці", - нагадує синоптик.

Початок наступного тижня в Києві обіцяє бути теплим, до помірної спеки, до + 26 + 27 градусів. Однак уже в середу в столиці знову посвіжішає до + 21 + 23 градусів. Локальні дощі і грози чергуватимуться з сонцем і сухою погодою.

"Погода передбачається мінливою ​​в найближчі дні, з коливаннями атмосферного тиску і температури повітря", - попередила Діденко.

Нагадаємо, раніше синоптики спрогнозували погоду в Україні на три місяці.

14 липня потужна злива, яка перетворила вулиці Києва в річки, стала рекордною.

Тим часом, літня спека "перевалить" за +33: синоптик дала прогноз до кінця тижня і на день виборів.