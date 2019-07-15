Дожди не собираются отступать: непогода продолжит атаковать Украину, местами похолодает до +3

16 июля в Киеве переменная облачность, кратковременный дождь, ночью местами, кое-где грозы, ветер северо-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +12…+14 градусов, днем +21…+23 градуса.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.\r\nНа западе Украины переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +8…+13 градусов, днем +19…+25 градусов.\r\nВ Карпатах местами небольшой кратковременный дождь, температура ночью +3…+8 градусов, днем +9…+14 градусов.\r\nВ Моршине местами небольшой кратковременный дождь, температура ночью +9…+11 градусов, днем +21…+23 градуса.\r\nВ Трускавце местами небольшой кратковременный дождь, температура ночью +9…+11 градусов, днем +21…+23 градуса.\r\nВ Сваляве местами небольшой кратковременный дождь, температура ночью +10…+12 градусов, днем +22…+24 градуса.\r\nНа севере Украины переменная облачность, кратковременный дождь, ночью местами, кое-где грозы, ветер северо-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +9…+15 градусов, днем +20…+25 градусов.\r\nВ центре Украины переменная облачность, кратковременный дождь, ночью местами, кое-где грозы, ветер северо-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +10…+16 градусов, днем +20…+25 градусов.\r\nНа востоке Украины переменная облачность, умеренный, местами существенный дождь, кое-где грозы, днем в отдельных районах град, ветер северо-восточный, 5-10 м\/с, местами шквалы 15-20 м\/с. Температура воздуха ночью +11…+18 градусов, днем +19…+25 градусов.\r\nНа юге Украины переменная облачность, кратковременный дождь, ночью местами, кое-где грозы, ветер северо-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +13…+18 градусов, днем +21…+27 градусов.\r\nВ Крыму переменная облачность, кратковременный дождь, местами грозы, ветер северо-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +13…+18 градусов, днем +22…+27 градусов.\r\nВ Ялте кратковременный дождь. Температура ночью +15…+17 градусов, днем +24…+26 градусов.\r\n15 июля на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +20...+24 градуса; в районе Одессы +18 градусов; в Днепре возле Киева +20 градусов.\r\nКак сообщали Українські Новини, часть Украины накроют локальные грозы, ливни и шквалы.\r\nТакже вчера, 14 июля, в Киеве после сильного ливня улицы превратились в реки.