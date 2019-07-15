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15 июля 2019, понедельник, 16:51 339
Жизнь 2019-07-15T16:58:04+03:00
Українські Новини
Дожди не собираются отступать: непогода продолжит атаковать Украину, местами похолодает до +3

Дожди не собираются отступать: непогода продолжит атаковать Украину, местами похолодает до +3

Дождь. Фото: pixabay
Дождь. Фото: pixabay

16 июля в Киеве переменная облачность, кратковременный дождь, ночью местами, кое-где грозы, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12…+14 градусов, днем +21…+23 градуса.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13 градусов, днем +19…+25 градусов.

В Карпатах местами небольшой кратковременный дождь, температура ночью +3…+8 градусов, днем +9…+14 градусов.

В Моршине местами небольшой кратковременный дождь, температура ночью +9…+11 градусов, днем +21…+23 градуса.

В Трускавце местами небольшой кратковременный дождь, температура ночью +9…+11 градусов, днем +21…+23 градуса.

В Сваляве местами небольшой кратковременный дождь, температура ночью +10…+12 градусов, днем +22…+24 градуса.

На севере Украины переменная облачность, кратковременный дождь, ночью местами, кое-где грозы, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9…+15 градусов, днем +20…+25 градусов.

В центре Украины переменная облачность, кратковременный дождь, ночью местами, кое-где грозы, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10…+16 градусов, днем +20…+25 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, умеренный, местами существенный дождь, кое-где грозы, днем в отдельных районах град, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +11…+18 градусов, днем +19…+25 градусов.

На юге Украины переменная облачность, кратковременный дождь, ночью местами, кое-где грозы, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18 градусов, днем +21…+27 градусов.

В Крыму переменная облачность, кратковременный дождь, местами грозы, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18 градусов, днем +22…+27 градусов.

В Ялте кратковременный дождь. Температура ночью +15…+17 градусов, днем +24…+26 градусов.

15 июля на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +20...+24 градуса; в районе Одессы +18 градусов; в Днепре возле Киева +20 градусов.

Как сообщали Українські Новини, часть Украины накроют локальные грозы, ливни и шквалы.

Также вчера, 14 июля, в Киеве после сильного ливня улицы превратились в реки.

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