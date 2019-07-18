В день выборов жара "перевалит" за +33: синоптик дала прогноз до конца недели

После продолжительного похолодания с дождями, грозами и ливнями в Украину наконец придет потепление. Уже с пятницы температура воздуха в Украине начнет повышаться и достигнет в день выборов + 25 + 30 градусов, в южной части, Днепропетровской, в Кропивницкому и районах, на Востоке + 28 + 33 градусов.

Об этом говорится в сообщении синоптика Наталки Диденко на ее странице в социальной сети Facebook.

В четверг, 18 июля, также еще ожидается в столице в течение дня + 21 + 23 градуса.

В Киеве вероятный периодический дождь, локальные грозы.

Западный ветер может быть порывистым, до 11-13 метров в секунду.

Дожди с локальными грозами пройдут в северных областях, в отдельных районах Запада. А на остальной территории - Центр, Восток, Юг - будет сухо и солнечно.

Температура воздуха 18 июля достигнет днем ​​21 + 25 градусов, в восточных областях, в южной части и в Днепропетровской области ожидается уже + 25 + 29 градусов.

Карта: Наталья Диденко/Facebook

19, 20 и 21 июля в Украину вернется жара: везде предполагается + 25 + 29 градусов, на юге, на востоке и местами в центральных областях + 28 + 33 градуса.

"Поэтому готовьте кружевные белые зонты, чистите кондиционеры и открывайте плечи - к нам возвращается лето", - посоветовала синоптик.

В Киеве, по ее словам, также ощутимо потеплеет, на протяжении 19-21 июля ожидается + 25 + 28 градусов.

Прогноз погоды. Диаграмма Наталья Диденко/Facebook

Кратковременные дожди с грозами наиболее вероятные в пятницу, субботу, воскресенье на Западе и Севере Украины.

На остальной территории неделя завершится сухой солнечной погодой.

Напомним, ранее синоптики спрогнозировали погоду на три месяца.

14 июля мощный ливень, который превратил улицы Киева в реки, стал рекордным.

Тем временем, летняя жара вернется в Украину до конца недели.