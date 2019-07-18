Молдова веде переговори з Україною про оренду потужностей українських ПСГ

Молдова веде переговори з Україною про оренду потужностей українських підземних сховищ газу.

Про це під час інтерв'ю виданню Euractiv заявив міністр закордонних справ Молдови Ніку Попеску, передають Українські Новини.

"Ведуться переговори з Україною про можливу оренду сховища газу в Україні, щоб через це сховище підключитися до реверсних поставок газу з Європи", - сказав він.

Також Попеску додав, що поточна газова угода Молдови з Росією закінчується наприкінці 2019 року.

Як повідомляли Українські Новини, у Зеленського відмовилися повідомити, хто веде від нього переговори по газу з Росією.

В "Газпромі" заявили, що Україна не встигне підписати газовий контракт до кінця року.

Тим часом "Нафтогаз" не отримував від "Газпрому" пропозицій врегулювати газовий арбітраж, а "Газпром" різко збільшив транзит газу в ЄС через Україну.