Молдова веде переговори з Україною про оренду потужностей українських ПСГ

Молдова веде переговори з Україною про оренду потужностей українських підземних сховищ газу.\r\nПро це під час інтерв'ю виданню Euractiv заявив міністр закордонних справ Молдови Ніку Попеску, передають Українські Новини.\r\n"Ведуться переговори з Україною про можливу оренду сховища газу в Україні, щоб через це сховище підключитися до реверсних поставок газу з Європи", - сказав він.\r\nТакож Попеску додав, що поточна газова угода Молдови з Росією закінчується наприкінці 2019 року.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у Зеленського відмовилися повідомити, хто веде від нього переговори по газу з Росією.\r\nВ "Газпромі" заявили, що Україна не встигне підписати газовий контракт до кінця року.\r\nТим часом "Нафтогаз" не отримував від "Газпрому" пропозицій врегулювати газовий арбітраж, а "Газпром" різко збільшив транзит газу в ЄС через Україну.