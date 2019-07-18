підписатися на розсилку
25.8 26.15
28.75 29.4
˟
18 липня 2019, четвер, 10:00 17
Економіка 2019-07-18T11:30:03+03:00
Українські Новини
Молдова веде переговори з Україною про оренду потужностей українських ПСГ

Молдова веде переговори з Україною про оренду потужностей українських ПСГ

Молдова веде переговори з Україною про оренду потужностей українських підземних сховищ газу.

Про це під час інтерв'ю виданню Euractiv заявив міністр закордонних справ Молдови Ніку Попеску, передають Українські Новини.

"Ведуться переговори з Україною про можливу оренду сховища газу в Україні, щоб через це сховище підключитися до реверсних поставок газу з Європи", - сказав він.

Також Попеску додав, що поточна газова угода Молдови з Росією закінчується наприкінці 2019 року.

Як повідомляли Українські Новини, у Зеленського відмовилися повідомити, хто веде від нього переговори по газу з Росією.

В "Газпромі" заявили, що Україна не встигне підписати газовий контракт до кінця року.

Тим часом "Нафтогаз" не отримував від "Газпрому" пропозицій врегулювати газовий арбітраж, а "Газпром" різко збільшив транзит газу в ЄС через Україну.

Більше новин про: Молдова Транзит газу через Україну ПСГ

Архів
Новини
Партія "Соціальна справедливість" запропонувала п’ять кроків, які зроблять Україну країною здорових людей і безпечного довкілля 11:51
На 100-му окрузі проведуть екзит-пол: кандидат від "Слуги народу" анонсував боротьбу з можливими фальсифікаціями 11:49
Скоро в Україні залишаться тільки бюджетники, пенсіонери, діти і лише сім мільйонів працюючих людей, - Бахматюк 11:48
По дорозі з Одеси в Молдову сталося ДТП: 4 загиблих, в тому числі дитина 11:40
Потерпілий відмовився давати свідчення: з Кевіна Спейсі зняли звинувачення в домаганнях 11:32
більше новин
Володимир Зеленський. Фото: сайт Президента України
Зеленський хоче, щоб малозабезпечені не оплачували комуналку 22:45
СБУ затримала екс-бойовика "ДНР", причетного до перевезення збитого MH17 над Донбасом ЗРК "Бук" 15:46 Доповнено
Журналісти заявили про скупку голосів кандидатом в нардепи від "Слуги народу" Мар’яною Безуглою 15:37
Зеленський в Миколаєві. Скріншот відео НикВести
Далі самі розбирайтеся: Зеленський на підвищених тонах поспілкувався з директором аеропорту в Миколаєві 16:05
Стан техногенно небезпечних об’єктів Києва - це питання національної безпеки, - Костерін 08:45
більше новин
Володимир Зеленський. Фото: сайт Президента України
Зеленський хоче, щоб малозабезпечені не оплачували комуналку 22:45
Перша зустріч Зеленського з Трампом планується влітку, - Офіс Президента 12:45
Застосунок FaceApp може зістарити фото і збирати дані для російської компанії, - IT-фахівці 16:40
СБУ затримала екс-бойовика "ДНР", причетного до перевезення збитого MH17 над Донбасом ЗРК "Бук" 15:46 Доповнено
Прилади на заводі. Фото: Держагентство з управління зоною відчуження/Facebook
Радіоактивно: На Чорнобильській АЕС відновили переробку ядерних відходів 16:41
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok