У Зеленского отказались сообщить, кто ведет от него переговоры по газу с Россией

В Офисе Президента Украины не намерены раскрывать информацию, кто именно, когда и в каком формате вел и ведет от имени либо по поручению Президента переговоры о поставках природного газа с представителями Российской Федерации (РФ).

Об этом свидетельствует ответ на информационный запрос Українських Новин.

В президентском Офисе проигнорировали вопросы, проводил ли и с кем именно встречи или телефонные переговоры по данной тематике сам Президент, давал ли поручения либо директивы на ведение таких переговоров уполномоченным лицам или организациям, а также получал ли входящие сообщения о ведении переговоров с РФ либо с российским газовым монополистом компанией "Газпром" и их результатах от третьих лиц и организаций.

"Ваше письмо … не может рассматриваться как запрос на информацию, поскольку не соответствует нормам Закона "О доступе к публичной информации", - сказано в ответе.

При этом, вопреки требованиям закона, в ответе не уточняется, в чем именно чиновники президентского Офиса усматривают не соответствие формы запросы либо включенных в него вопросов.

Согласно действующему законодательству, международные переговоры Президента Украины (включая телефонные), а также их тематика в обязательном порядке фиксируются в президентском Офисе. Также, как и директивы, которые даются на ведение переговоров Президентом, либо входящая корреспонденция, согласно Закону Украины "О доступе к публичной информации" эта информация является публичной, если на доступ к ней не наложены ограничения в установленном законодательством порядке.

Українські Новини обжаловали действия чиновников президентского Офиса.

18 июня 2019 года, пребывая в Германии, Президент Украины Владимир Зеленский публично заявил, что ему известна проблема с завершением действия договора с РФ о поставках газа. При этом он сообщил представителям СМИ о ведущихся по этому вопросу переговорах, как и о своем участии и информированности о ходе переговоров. "Сейчас мы ведем переговоры, и я считаю, что в ближайшее время наши группы сядут, и, я уверен, что мы договоримся", - заявил он.