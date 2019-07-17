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17 июля 2019, среда, 12:50 1561
Экономика 2019-07-17T12:54:35+03:00
Українські Новини
"Газпром" резко увеличил транзит газа в ЕС через Украину

"Газпром" резко увеличил транзит газа в ЕС через Украину

"Газпром". Фото: gazprom

Компания "Газпром" (Россия) на 25% увеличила объем транзита природного газа через территорию Украины в то время, как "Нефтегаз" предложил "Газпрому" запасной вариант продления транзита газа.

Об этом говорится в сообщении оператора газотранспортной системы компании "Укртрансгаз" на странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Сегодня из-за остановки на ремонт двух нитей обходного газопровода "Северный поток" "Газпром" резко увеличил объемы транзита газа в ЕС через украинскую газотранспортную систему (ГТС) - на 25%, или на 60 млн куб. м /сутки", - говорится в нем.

Отмечается, что по состоянию на утро 17 июля заявка на транзит в пограничной газоизмерительной станции ​​(ГИС) Ужгород составляет 300,2 млн куб. м газ/сутки, таким образом словацкое направление нагрузится на 99%.

"Существующие свободные мощности ГТС Украины позволят перекачивать в страны Европы объемы газа, которые эквивалентны максимальной возможности "Северного потока-2" и условного "Северного потока-3" вместе взятыми", - подытожили в "Укртрансгазе".

Как сообщали Українські Новини, у Зеленского отказались сообщить, кто ведет от него переговоры по газу с Россией.

В "Газпроме" заявили, что Украина не успеет подписать газовый контракт до конца года.

Тем временем "Нефтегаз" не получал от "Газпрома" предложений урегулировать газовый арбитраж.

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