"Газпром" резко увеличил транзит газа в ЕС через Украину

Компания "Газпром" (Россия) на 25% увеличила объем транзита природного газа через территорию Украины в то время, как "Нефтегаз" предложил "Газпрому" запасной вариант продления транзита газа

Об этом говорится в сообщении оператора газотранспортной системы компании "Укртрансгаз" на странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Сегодня из-за остановки на ремонт двух нитей обходного газопровода "Северный поток" "Газпром" резко увеличил объемы транзита газа в ЕС через украинскую газотранспортную систему (ГТС) - на 25%, или на 60 млн куб. м /сутки", - говорится в нем.

Отмечается, что по состоянию на утро 17 июля заявка на транзит в пограничной газоизмерительной станции ​​(ГИС) Ужгород составляет 300,2 млн куб. м газ/сутки, таким образом словацкое направление нагрузится на 99%.

"Существующие свободные мощности ГТС Украины позволят перекачивать в страны Европы объемы газа, которые эквивалентны максимальной возможности "Северного потока-2" и условного "Северного потока-3" вместе взятыми", - подытожили в "Укртрансгазе".

Как сообщали Українські Новини, у Зеленского отказались сообщить, кто ведет от него переговоры по газу с Россией.

В "Газпроме" заявили, что Украина не успеет подписать газовый контракт до конца года.

Тем временем "Нефтегаз" не получал от "Газпрома" предложений урегулировать газовый арбитраж.