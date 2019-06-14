"Нефтегаз" не получал от "Газпрома" предложений урегулировать газовый арбитраж

Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" не получала от компании "Газпром" (Россия) предложений о урегулировании арбитража по газовому спору между компаниями мировым соглашением, что является ключевым требованием российской стороны для продолжения транзита газа через территорию Украины.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил главный исполнительный директор "Нефтегаза" Юрий Витренко, передают Українськi Новини.

"В ответ на информацию российских СМИ со ссылкой на Александра Новака, главу Минерго России, что Россия предложила Украине урегулировать вопрос арбитража между "Нефтегазом" и "Газпромом" мировым соглашением, мы можем сообщить, что "Нефтегаз" пока не получал никаких таких предложений. Если получим, мы их внимательно рассмотрим", - написал он.

По словам Витренко, "Нефтегаз" может рассмотреть, в какой форме "Газпром" выполнит решение предыдущего арбитража по компенсации "Нефтегазу" убытков от невыполнения "Газпромом" своих обязательств по транзитному контракту в 2009-2017 годах, так по этому решению "Газпром" должен "Нефтегазу" уже более 2,8 млрд долларов.

"Также мы можем рассмотреть предложения по новому транзитному контракту по европейским правилам, в котором в тариф дополнительно к полному покрытию расходов с 2020 года будет заложена компенсация за невыполнение "Газпромом" своих контрактных обязательств в 2018-2019 годах. Поскольку эта компенсация является предметом наших требований в новом арбитраже, то в случае урегулирования этого вопроса, мы не будем этого требовать в арбитраже", - заявил он.

При этом Витренко отметил, что новый арбитраж начал не "Нефтегаз", а "Газпром", с требованиями фактически противоположными решению предыдущих арбитражей по контрактам на поставку и транзит газа.

"Хотя, скорее всего, Новак имел в виду "мировое соглашение" в понимании, уже озвученным Алексеем Миллером, главой "Газпрома", во время предыдущих встреч: "Нефтегаз" и "Газпром" договорятся, что решения предыдущих арбитражей по нашим контрактам на поставку и транзит газа не будут применяться.

То есть мы имеем минимум "добровольно" отказаться от 2,8 млрд долларов, а по максимуму, еще и вернуться в статус должника по положению контракта "бери или плати" (более 80 млрд долларов до конца 2019) и газ, отобранный в 2014-2015 году (около 4 млрд долларов). И это все ради продолжения текущего контракта на транзит, который, в интерпретации "Газпрома", на которую мы должны согласиться вопреки решению арбитража, не несет никаких обязательств "Газпрома" по объемам транзита", - отметил он.

Как сообщали Українські Новини, предварительные слушания по иску "Нефтегаза" об аресте активов "Газпрома" в Люксембурге состоятся в июне.

Также премьер-министр Российской Федерации Медведев назвал условие для продления соглашения с Украиной о транзите газа.

После встречи с Бойко и Медведчуком Миллер заявил о готовности "Газпрома" предоставить Украине скидку в 25%.

Тем временем, Россия перенесла переговоры по транзиту газа на сентябрь.