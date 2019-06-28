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28 июня 2019, пятница, 17:41 356
Экономика 2019-06-28T17:42:09+03:00
Українські Новини
Украина не успеет подписать газовый контракт до конца года, - "Газпром"

Украина не успеет подписать газовый контракт до конца года, - "Газпром"

Газпром Фото: Politikus.ru
Газпром Фото: Politikus.ru

После того, как Россия перенесла газовые переговоры на сентябрь, глава правления российской газовой компании "Газпром" Алексей Миллер заявил, что Украина не успеет подписать новый газовый контракт до конца 2019 года.

Об этом сообщают "РИА Новости".

По словам Миллера, Украина не сможет подписать новый контракт на транзит до конца года по законодательству Европейского Союза.

"Украина до конца года, до конца истечения действующего контракта на транзит не сможет подписать новый контракт на транзит по законодательству ЕС", - заявил он.

Миллер заявил, что "Газпром" готов продлить с Украиной контракт на транзит.

"Мы говорим: мы готовы продлить действующий контракт на транзит. То, что касается еще одного аспекта, конечно же, мы говорим, что этот контракт должен быть экономически целесообразным для российской стороны", - отметил глава "Газпрома".

Как сообщали Українські Новини, премьер-министр Российской Федерации Медведев назвал условие для продления соглашения с Украиной о транзите газа.

После встречи с Бойко и Медведчуком Миллер заявил о готовности "Газпрома" предоставить Украине скидку в 25%.

Тем временем, "Нефтегаз" предложил "Газпрому" запасной вариант продления транзита газа.

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