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18 липня 2019, четвер, 08:15 8
Силові структури 2019-07-18T09:00:01+03:00
Українські Новини
На Донбасі бойовики спровокували вогонь у відповідь і втратили чотирьох "бійців" пораненими

На Донбасі бойовики спровокували вогонь у відповідь і втратили чотирьох "бійців" пораненими

ООС Фото: facebook.com/pressjfo.news
ООС Фото: facebook.com/pressjfo.news

За минулу добу, 17 липня, проросійські бойовики, які ховають особовий склад і озброєння у цивільних об'єктах на Донбасі,15 раз обстріляли позиції ЗСУ, в тому числі і з забороненого "Мінськом" озброєння. Втрат серед українських військовослужбовців немає.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

"17 липня збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню. З них 1 раз – з застосуванням забороненого мінськими угодами зброї – мінометів калібру 82 мм. Також, противник відкривав вогонь по нашим захисникам з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї", – йдеться в повідомленні.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник 14 раз обстріляв позиції Об'єднаних сил. Зокрема, поблизу Миколаївки вівся вогонь з гранатометів різних систем і великокаліберного кулемета. Тричі з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї бойовики вдарили у Широкіно. Неподалік Мар'їнки стріляли з станкового протитанкового гранатомета і великокаліберного кулемета. Околиця Водяного потрапила під обстріл зі станкового протитанкового гранатомета. Два рази в районі Павлополя бойовики застосували автоматичні гранатомети і великокаліберні кулемети, стільки ж обстрілу з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї вони влаштували поблизу Богданівки. Біля Талаковки російські найманці застосували станковий протитанковий гранатомет, а неподалік Красногорівки – крупнокаліберний кулемет. Ще два обстріли з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї ворог влаштував в районі Пісків.

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні всього один раз. На околиці Катериновки бойовики вдарили з міномета калібру 82 мм автоматичного гранатомета і великокаліберного кулемета.

"Внаслідок обстрілів втрат з нашого боку не зафіксовано. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, який не суперечить Мінським домовленостями. За даними розвідки, 17 липня четверо окупантів отримали поранення", – розповіли в ООС.

Нагадаємо, на Донбасі під час обстрілу загинув український військовий, знищений один бойовик.

Тим часом, в Міноборони не раз відзначали, що Росія нарощує свої війська біля кордонів України.

9 червня в СММ ОБСЄ заявили про отримання повідомлень сторін про завершення розведення військ у Станиці Луганській, яке раніше не раз зривали бойовики.

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