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16 июля 2019, вторник, 08:24 220
Силовые структуры 2019-07-16T08:26:37+03:00
Українські Новини
На Донбассе во время обстрела погиб украинский военный, уничтожен один боевик

На Донбассе во время обстрела погиб украинский военный, уничтожен один боевик

ООС. Фото: Минобороны
ООС. Фото: Минобороны

В понедельник, 15 июля, в зоне проведения операции Объединенных сил боевики 17 раз нарушили "режим тишины". Во время боевых действий погиб один украинский военный, еще трое получили ранения. Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

Так, сообщается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских войск были обстреляны 4 раза, в районе "Восток" - 13 раз.

Также отмечается, что 6 раз противник применял запрещенные минскими соглашениями минометы калибра 120 мм и 82 мм, артиллерийские системы калибра 122 мм. Также боевики вели огонь из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

По данным штаба ООС, 15 июля во время обстрелов погиб один военнослужащий и трое получили ранения.

Кроме того, по данным разведки, один боевик был уничтожен и один ранен.

С начала текущих суток противник 2 раза обстрелял позиции Объединенных сил.

Как сообщали Українські Новини, боевики ранили двух воинов ВСУ при минометных и гранатометных обстрелах.

Ранее пророссийские войска из БМП-2 обстреляли Марьинку, в результате чего повреждены несколько домов. 

Больше новостей о: война на Донбассе Ситуация в зоне ООС погиб военный

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