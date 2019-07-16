На Донбассе во время обстрела погиб украинский военный, уничтожен один боевик

В понедельник, 15 июля, в зоне проведения операции Объединенных сил боевики 17 раз нарушили "режим тишины". Во время боевых действий погиб один украинский военный, еще трое получили ранения. Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.\r\nТак, сообщается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских войск были обстреляны 4 раза, в районе "Восток" - 13 раз.\r\nТакже отмечается, что 6 раз противник применял запрещенные минскими соглашениями минометы калибра 120 мм и 82 мм, артиллерийские системы калибра 122 мм. Также боевики вели огонь из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.\r\nПо данным штаба ООС, 15 июля во время обстрелов погиб один военнослужащий и трое получили ранения.\r\nКроме того, по данным разведки, один боевик был уничтожен и один ранен.\r\nС начала текущих суток противник 2 раза обстрелял позиции Объединенных сил.\r\nКак сообщали Українські Новини, боевики ранили двух воинов ВСУ при минометных и гранатометных обстрелах.\r\nРанее пророссийские войска из БМП-2 обстреляли Марьинку, в результате чего повреждены несколько домов.