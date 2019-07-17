Боевики прячут личный состав и вооружение в гражданских объектах на Донбассе

Главное управление разведки Министерства обороны заявляет, что боевики нарушают договоренности о разведении войск и прячут личный состав и вооружение в объектах гражданской инфраструктуры на Донбассе.

Об этом на брифинге сказал спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк, передают Українськi Новини.

"По информации ГУР Минобороны, командование российских оккупационных войск с целью сокрытия нарушения договоренностей, которые касаются отвода тяжелого вооружения от линии соприкосновения, используют объекты гражданской инфраструктуры, складские помещения и хранилища для размещения самоходных артиллерийских установок, складов артиллерийских боеприпасов, в том числе и к ПМ РСЗО "Град", - сообщил он.

Кроме того, боевики размещают личный состав в заброшенных админзданиях, школах и детских садах.

Напомним, в Минобороны не раз отмечали наращивание Россия своих войска у границ Украины.

9 июня в СММ ОБСЕ заявили о получении уведомлений сторон о завершении разведения войск у Станицы Луганской, которое ранее не раз срывали боевики.

4 июля в ОБСЕ подтвердили, что возле Станицы Луганской нет оружия по обе стороны разграничения.