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18 липня 2019, четвер, 05:50 7
Фінанси 2019-07-18T05:50:02+03:00
Українські Новини
Гривня подорожчала: офіційні курси валют

Гривня подорожчала: офіційні курси валют

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 18 липня, на 0,20 коп. до 25,8621 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 17 липня, на 12,32 коп. до 25,8641 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
100 фунтів стерлінгів 3210,5746
100 доларів США 2586,2087
100 швейцарських франків 2614,1803
1000 ієн 238,8761
10 російських рублів 4,1087
100 євро 2900,4331

Як повідомляли Українські Новини, 17 липня гривня на міжбанку після зниження знову перейшла до зростання.

Також у середу, 17 липня, курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків підвищився у порівнянні з 16 липня на 6,72 коп. до 26,1029 UAH/USD, курс купівлі - на 7,71 коп. до 25,7826 UAH/USD.

Аналітики прогнозують, що долар має всі шанси до 20 липня на те, щоб коливатися нижче психологічної позначки.

Тим часом річна інфляція за підсумками червня перевищила прогноз Нацбанку.

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