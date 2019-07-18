Гривня подорожчала: офіційні курси валют

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 18 липня, на 0,20 коп. до 25,8621 UAH\/USD.\r\nПро це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.\r\nУ попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 17 липня, на 12,32 коп. до 25,8641 UAH\/USD.\r\nОфіційні курси гривні до іноземних валют:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфіційний курс\r\n\r\n\r\n100 фунтів стерлінгів\r\n3210,5746\r\n\r\n\r\n100 доларів США\r\n2586,2087\r\n\r\n\r\n100 швейцарських франків\r\n2614,1803\r\n\r\n\r\n1000 ієн\r\n238,8761\r\n\r\n\r\n10 російських рублів\r\n4,1087\r\n\r\n\r\n100 євро\r\n2900,4331\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 17 липня гривня на міжбанку після зниження знову перейшла до зростання.\r\nТакож у середу, 17 липня, курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків підвищився у порівнянні з 16 липня на 6,72 коп. до 26,1029 UAH\/USD, курс купівлі - на 7,71 коп. до 25,7826 UAH\/USD.\r\nАналітики прогнозують, що долар має всі шанси до 20 липня на те, щоб коливатися нижче психологічної позначки.\r\nТим часом річна інфляція за підсумками червня перевищила прогноз Нацбанку.