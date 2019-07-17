Доллар и евро подскочили в обменниках: курс наличных валют на 17 июля

В среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 16 июля на 6,72 коп. до 26,1029 UAH/USD, курс покупки - на 7,71 коп. до 25,7826 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 3,05 коп. до 28,8368 UAH/EUR, курс продажи понизился на 0,73 коп. до 29,3415 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 25,7826 26,1029 28,8368 29,3415 3,69 4,20 Максимальный 25,9400 26,3500 29,0800 29,5000 4,05 5,00 Минимальный 25,6500 25,9500 28,5500 29,1500 2,50 4,07

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