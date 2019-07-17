Доллар и евро подскочили в обменниках: курс наличных валют на 17 июля

В среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 16 июля на 6,72 коп. до 26,1029 UAH\/USD, курс покупки - на 7,71 коп. до 25,7826 UAH\/USD.\r\nОб этом сообщает BIN.ua.\r\nСредний курс покупки евро повысился на 3,05 коп. до 28,8368 UAH\/EUR, курс продажи понизился на 0,73 коп. до 29,3415 UAH\/EUR.\r\nКурсы наличной иностранной валюты:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДоллар США\r\nЕвро\r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n \r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n25,7826\r\n26,1029\r\n28,8368\r\n29,3415\r\n3,69\r\n4,20\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n25,9400\r\n26,3500\r\n29,0800\r\n29,5000\r\n4,05\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n25,6500\r\n25,9500\r\n28,5500\r\n29,1500\r\n2,50\r\n4,07\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, гривна на межбанке обвалилась после продолжительного укрепления\r\nКурс гривны на межбанке снизился после выходных.\r\nТем временем годовая инфляция по итогам июня превысила прогноз НБУ.\r\nТакже гривна может побить новые рекорды: чего ожидать украинцам.