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17 июля 2019, среда, 06:45 410
Экономика 2019-07-17T06:45:02+03:00
Українські Новини
Доллар рванул вверх: курс валют от НБУ на 17 июля

Доллар рванул вверх: курс валют от НБУ на 17 июля

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 17 июля, на 12,32 коп. до 25,8641 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 16 июля, на 1,97 коп. до 25,7409 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
100 фунтов стерлингов 3215,9679
100 долларов США 2586,4142
100 швейцарских франков 2620,9776
1000 иен 239,6378
10 российских рублей 4,1176
100 евро 2902,7327

Как сообщали Українські Новини, гривня на межбанке обвалилась после продолжительного укрепления.

Также гривна может побить новые рекорды: чего ожидать украинцам.

Ранее Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 12-14 июля, на 10,13 коп. до 25,8018 UAH/USD.

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