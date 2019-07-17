Доллар рванул вверх: курс валют от НБУ на 17 июля

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 17 июля, на 12,32 коп. до 25,8641 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 16 июля, на 1,97 коп. до 25,7409 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 100 фунтов стерлингов 3215,9679 100 долларов США 2586,4142 100 швейцарских франков 2620,9776 1000 иен 239,6378 10 российских рублей 4,1176 100 евро 2902,7327

Как сообщали Українські Новини, гривня на межбанке обвалилась после продолжительного укрепления.

Также гривна может побить новые рекорды: чего ожидать украинцам.

Ранее Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 12-14 июля, на 10,13 коп. до 25,8018 UAH/USD.