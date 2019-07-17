Доллар рванул вверх: курс валют от НБУ на 17 июля

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 17 июля, на 12,32 коп. до 25,8641 UAH\/USD.\r\nОб этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.\r\nВ предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 16 июля, на 1,97 коп. до 25,7409 UAH\/USD.\r\nОфициальные курсы гривны к иностранным валютам:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфициальный курс\r\n\r\n\r\n100 фунтов стерлингов\r\n3215,9679\r\n\r\n\r\n100 долларов США\r\n2586,4142\r\n\r\n\r\n100 швейцарских франков\r\n2620,9776\r\n\r\n\r\n1000 иен\r\n239,6378\r\n\r\n\r\n10 российских рублей\r\n4,1176\r\n\r\n\r\n100 евро\r\n2902,7327\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, гривня на межбанке обвалилась после продолжительного укрепления.\r\nТакже гривна может побить новые рекорды: чего ожидать украинцам.\r\nРанее Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 12-14 июля, на 10,13 коп. до 25,8018 UAH\/USD.