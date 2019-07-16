Доллар и евро начали дорожать после падения: курс валют на 16 июля

Во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 15 июля на 0,54 коп. до 26,0474 UAH/USD, курс покупки - на 0,04 коп. до 25,6935 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 0,51 коп. до 28,8010 UAH/EUR, курс продажи понизился на 1,45 коп. до 29,3606 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 25,6935 26,0474 28,8010 29,3606 3,69 4,23 Максимальный 25,8100 26,2000 29,0100 29,6000 4,03 5,00 Минимальный 25,2000 25,9500 28,0000 29,1500 2,50 4,07

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