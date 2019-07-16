Доллар и евро начали дорожать после падения: курс валют на 16 июля

Во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 15 июля на 0,54 коп. до 26,0474 UAH\/USD, курс покупки - на 0,04 коп. до 25,6935 UAH\/USD.\r\nОб этом сообщает BIN.ua.\r\nСредний курс покупки евро повысился на 0,51 коп. до 28,8010 UAH\/EUR, курс продажи понизился на 1,45 коп. до 29,3606 UAH\/EUR.\r\nКурсы наличной иностранной валюты:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДоллар США\r\nЕвро\r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n \r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n25,6935\r\n26,0474\r\n28,8010\r\n29,3606\r\n3,69\r\n4,23\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n25,8100\r\n26,2000\r\n29,0100\r\n29,6000\r\n4,03\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n25,2000\r\n25,9500\r\n28,0000\r\n29,1500\r\n2,50\r\n4,07\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанке снизился после выходных.\r\nТакже гривна может побить новые рекорды: чего ожидать украинцам.