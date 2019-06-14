Россия начала выдавать российские паспорта жителям оккупированных территорий Донбасса

В пятницу, 14 июня, в Ростовской области начался процесс выдачи паспортов гражданам Украины с неконтролируемых украинскими властями территорий Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщает ряд российских СМИ.

В свою очередь премьер-министра Владимир Гройсман призвал международных партнеров присоединиться к позиции Украины.

"Россия начала выдавать паспорта жителям оккупированных украинских территорий. Дерзко и нарушая все нормы права и морали. Подчеркиваю: мы никогда не признаем гражданства, которое выдает и будет выдавать страна-агрессор", - написал Гройсман в микроблоге Twitter.

Как сообщали Українські Новини, 24 апреля Президент России Владимир Путин своим указом упростил получение российского гражданства для жителей оккупированных территорий Донбасса.

Разведка Минобороны заяивла, что российские силовики ищут в ОРДЛО недовольных выдачей паспортов РФ.

Тем временем Украина обратилась в ООН из-за упрощения выдачи российских паспортов жителям Донбасса.