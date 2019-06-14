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14 июня 2019, пятница, 13:50 244
Внешняя политика 2019-06-14T13:54:55+03:00
Українські Новини
Россия начала выдавать российские паспорта жителям оккупированных территорий Донбасса

Россия начала выдавать российские паспорта жителям оккупированных территорий Донбасса

Паспорт России. Фото: facebook.com/MatiosAnatolii
Паспорт России. Фото: facebook.com/MatiosAnatolii

В пятницу, 14 июня, в Ростовской области начался процесс выдачи паспортов гражданам Украины с неконтролируемых украинскими властями территорий Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщает ряд российских СМИ.

В свою очередь премьер-министра Владимир Гройсман призвал международных партнеров присоединиться к позиции Украины.

"Россия начала выдавать паспорта жителям оккупированных украинских территорий. Дерзко и нарушая все нормы права и морали. Подчеркиваю: мы никогда не признаем гражданства, которое выдает и будет выдавать страна-агрессор", - написал Гройсман в микроблоге Twitter.

Как сообщали Українські Новини, 24 апреля Президент России Владимир Путин своим указом упростил получение российского гражданства для жителей оккупированных территорий Донбасса.

Разведка Минобороны заяивла, что российские силовики ищут в ОРДЛО недовольных выдачей паспортов РФ.

Тем временем Украина обратилась в ООН из-за упрощения выдачи российских паспортов жителям Донбасса.

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