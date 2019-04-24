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24 апреля 2019, среда, 17:51 43
Политика 2019-04-24T17:52:02+03:00
Українські Новини
Украина обратилась в ООН из-за упрощения выдачи российских паспортов жителям Донбасса

Украина обратилась в ООН из-за упрощения выдачи российских паспортов жителям Донбасса

Представительство Украины в Организации Объединенных Наций обратилось к Совету безопасности ООН относительно нарушения Россией "минских договоренностей" путем решения об упрощении порядка предоставления российского гражданства для жителей оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщил представитель Украины в ООН Владимир Ельченко в микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.

"По поручению Порошенко уже обратились в Совет Безопасности ООН. Этот дерзкий шаг противоречит одобренным Советом Безопасности минским договоренностям", - написал он.

В свою очередь министр иностранных дел Павел Климкин назвал такое решение России продолжением агрессии и призвал украинских граждан на оккупированных территориях не принимать российские паспорта.

"Россия лишила вас настоящего, а теперь посягает на ваше будущее", - написал он.

Как сообщали Українськi Новини, Путин упростил получение гражданства РФ для жителей "ДНР" и "ЛНР".

Также, по данным разведки, Россия начала подготовку к выдаче российских паспортов жителям ОРДЛО.

Больше новостей о: Минские договоренности ООН Российское гражданство

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