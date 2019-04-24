Украина обратилась в ООН из-за упрощения выдачи российских паспортов жителям Донбасса

Представительство Украины в Организации Объединенных Наций обратилось к Совету безопасности ООН относительно нарушения Россией "минских договоренностей" путем решения об упрощении порядка предоставления российского гражданства для жителей оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщил представитель Украины в ООН Владимир Ельченко в микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.

"По поручению Порошенко уже обратились в Совет Безопасности ООН. Этот дерзкий шаг противоречит одобренным Советом Безопасности минским договоренностям", - написал он.

В свою очередь министр иностранных дел Павел Климкин назвал такое решение России продолжением агрессии и призвал украинских граждан на оккупированных территориях не принимать российские паспорта.

"Россия лишила вас настоящего, а теперь посягает на ваше будущее", - написал он.

Как сообщали Українськi Новини, Путин упростил получение гражданства РФ для жителей "ДНР" и "ЛНР".

Также, по данным разведки, Россия начала подготовку к выдаче российских паспортов жителям ОРДЛО.