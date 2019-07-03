Канада запретит въезд для жителей Донбасса с российскими паспортами

Канада примет меры, чтобы жители оккупированного Донбасса не могли использовать российские паспорта для въезда в страну.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении МИД Канады, обнародованном по случаю открытия конференции по поддержке реформ в Украине.

"Канада также осуществляет конкретные действия против длительной российской агрессии в Украине и осуждает решение России выдавать российские паспорта украинским гражданам на Донбассе", - говорится в сообщении.

"Канада примет меры, чтобы гарантировать, что эти паспорта не могут быть использованы для поездок в Канаду", - говорится в заявлении.

Напомним, лидеры ЕС на саммите в июне выразили готовность рассмотреть дальнейшие меры в ответ на выдачу Россией гражданства украинцам с оккупированных районов Донбасса.

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер сообщил, что Соединенные Штаты рассмотрят возможность непризнания российских паспортов.

Как сообщали Українські Новини, 24 апреля Владимир Путин упростил получение российского гражданства для жителей оккупированных территорий Донбасса.

Разведка Минобороны Украины позже заявила, что российские силовики ищут в ОРДЛО недовольных выдачей паспортов России.