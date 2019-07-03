подписаться на рассылку
25.9 26.25
29.05 29.75
˟
03 июля 2019, среда, 10:16 247
Внешняя политика 2019-07-03T14:00:05+03:00
Українські Новини
Канада запретит въезд для жителей Донбасса с российскими паспортами

Канада запретит въезд для жителей Донбасса с российскими паспортами

Канада примет меры, чтобы жители оккупированного Донбасса не могли использовать российские паспорта для въезда в страну.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении МИД Канады, обнародованном по случаю открытия конференции по поддержке реформ в Украине.

"Канада также осуществляет конкретные действия против длительной российской агрессии в Украине и осуждает решение России выдавать российские паспорта украинским гражданам на Донбассе", - говорится в сообщении.

"Канада примет меры, чтобы гарантировать, что эти паспорта не могут быть использованы для поездок в Канаду", - говорится в заявлении.

Напомним, лидеры ЕС на саммите в июне выразили готовность рассмотреть дальнейшие меры в ответ на выдачу Россией гражданства украинцам с оккупированных районов Донбасса.

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер сообщил, что Соединенные Штаты рассмотрят возможность непризнания российских паспортов.

Как сообщали Українські Новини, 24 апреля Владимир Путин упростил получение российского гражданства для жителей оккупированных территорий Донбасса.

Разведка Минобороны Украины позже заявила, что российские силовики ищут в ОРДЛО недовольных выдачей паспортов России.

Больше новостей о: Канада Канада-Россия оккупированые территории Канада-Украина война на Донбассе Новости ДНР Новости ЛНР Российские паспорта

Архив
Новости
Верховный Суд заявил, что это ЦИК виноват в регистрации Клюева и Шария кандидатами в депутаты 14:13
Предправления Фонда содействия молодежному строительству против бесплатной раздачи жилья 14:09
Шарий и Клюев могли проживать в Украине, не смотря на пребывание в розыске, - глава Кассационного админсуда 14:04
Долги по зарплатам в Украине выросли до 2,7 млрд гривен, – Левочкин 13:52
В четверг у Украине будет контрастная погода от +7 до +30 и грозы 13:47
больше новостей
Жару разбавит прохладный атмосферный фронт: синоптик дала предварительный прогноз на неделю 06:00 Карта
Две страны отменили безвиз с Украиной: украинский паспорт опустился в мировом рейтинге 13:27
Украинские арбузы стали дешевле в два раза: почем продают ягоду 08:50
Портнов нанял детективов в Панаме искать офшоры Порошенко 16:14
Похищенный налоговиками бизнесмен смог убежать из плена, - ICTV 10:33
больше новостей
Похищенный налоговиками бизнесмен смог убежать из плена, - ICTV 10:33
Портнов нанял детективов в Панаме искать офшоры Порошенко 16:14
Шарий зарегистрирован кандидатом в депутаты Рады 14:08
Суд разрешил ГБР изъять документы в Международном инвестиционном банке по делу против Порошенко 06:10
Жена Климкина возглавляет в Администрации Зеленского департамент внешней политики 16:23
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok