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17 липня 2019, середа, 17:18 26
Політика 2019-07-17T23:45:04+03:00
Українські Новини
Ролик Зеленського в Tesla про вибори порушує виборчі принципи, - "Опора"

Ролик Зеленського в Tesla про вибори порушує виборчі принципи, - "Опора"

Громадянська мережа "Опора" вважає, що відеоролик Зеленського в Tesla про вибори депутатів Верховної Ради, який він зняв 16 липня, відповідає букві закону, але суперечить принципу неупередженості, незаангажованості та рівновіддаленості.

Про це Українським Новинам повідомила радник "Опори" з юридичних питань Ольга Коцюруба.

"Що стосується букви закону, то прямого порушення немає. Президент не називає партію - суб'єкта виборчого процесу, і довести, що це агітація на користь партії неможливо. Він також не закликає не голосувати за якогось суб'єкта, а закликає перевіряти біографічні відомості про кандидатів. Якщо ми говоримо про принципи, то органи державної влади, їх посадові та службові особи повинні рівновіддалено ставитися до всіх суб'єктів виборчого процесу. Цей виступ не відповідає принципу рівновіддаленості", - сказала вона.

За її словами принцип рівновіддаленості закріплений в Кодексі належної практики при проведенні виборів "Венеціанської комісії" та в ч.5 ст.3 закону "Про вибори народних депутатів України", згідно з якою рівність прав кандидатів забезпечується безстороннім ставленням органів державної влади, їх посадових і службових осіб.

Коцюруба зазначила, що реєстрація однойменних приватних підприємств і організацій стосується не тільки "Слуги народу", але і, наприклад, партії "Голос".

"Тому, щоб цей виступ був рівновіддаленим, Президенту варто було б сказати в загальному про неприпустимість ситуації, і застерегти всіх від копіювання інших політичних сил. Тоді принцип незалежності і незаангажованості був би дотриманий. Але ми бачимо, що не називаючи, Президент натякає на конкретну політичну силу", - сказала вона.

Схожим прикладом "Опора" вважає використання партією "Слуга народу" у своїй політичній агітації зображень і виступів Зеленського.

"Я особисто направила адвокатський запит "Слузі народу", запитуючи, на якій підставі вони використовують виступи Президента? Чи надавав їм дозвіл Офіс Президента? Поки ми не отримали відповіді", - розповіла вона.

Вона підкреслила, що не можна констатувати порушення, але відкритим залишається питання про те, чи мають право партії використовувати в агітації главу держави.

"Прямої заборони знову-таки немає. Але можуть бути порушені ліцензійні умови. І нас цікавить питання, чи може будь-яка партія так робити чи ні? Якими були би дії Офісу Президента, якби будь-який кандидат в будь-якому контексті використовував зображення і виступи Президента?"- сказала юрист.

При цьому вона додала, що порушення принципів недостатньо для притягнення до адміністративної відповідальності, тому що принцип також повинен бути закріплений у формі прямої заборони.

"Санкція застосовується до того, що має пряму заборону. А якщо це порушення принципів або стандартів, то можна тільки закликати утриматися від подібних дій", - сказала Коцюруба.На питання про те, чи повинна бути в законодавстві кореляція між принципами і заборонами вона відповіла, що чим більше врегульовано законодавство - тим краще, але це не врятує від несумлінної поведінки, якщо до неї толерантно ставляться суб'єкти і виборці.

"У нас практика така, що якщо прямої заборони і відповідальності немає, то норми можна обійти, головне - не порушити букву закону. Хоч як не прописувати заборони, все одно знайдеться спосіб їх порушити, якщо є таке бажання. Чим більше заборон - тим винахідливішими стають піар-кампанії кандидатів. Мала би бути політична культура кандидатів, щоб органи влади самостійно дотримувалися принципів незалежності та рівновіддаленості, і політична культура виборців, які не повинні були би підтримувати кандидатів, що порушують принципи, навіть якщо немає прямих заборон", - резюмувала вона.

Як повідомляли Українськi Новини, в день інавгурації Зеленський розпустив парламент і 21 липня відбудуться позачергові вибори Верховної Ради.

У виборах депутатів 2019 беруть участь 21 партія і більше трьох тисяч кандидатів.

Рейтинги партій на виборах в Раду регулярно заміряються і оновлюються провідними соціологічними кампаніями.

Результати парламентських виборів 2019, як за списками, так і в  округах, повинні бути встановлені не пізніше 5 серпня.

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