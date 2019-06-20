Сьогодні останній день подання кандидатами документів до ЦВК для реєстрації на вибори Ради

Четвер, 20 червня - останній день для подачі політичними партіями і кандидатами в депутати Верховної Ради документів до Центральної виборчої комісії (ЦВК) для реєстрації на позачергові парламентські вибори, які відбудуться 21 липня.\r\nВідповідна дата закріплена в календарному плані виборів, передають Українські Новини.\r\nРеєстрація кандидатів Центрвиборчкомом завершиться 25 червня.\r\nПри цьому до 8 липня включно партії та кандидати можуть звернутися до ЦВК з проханням про скасування реєстрації.\r\nПередвиборча агітація дозволяється до 19 липня включно.\r\nВибори відбудуться 21 липня.\r\nРезультати виборів, як за списками партій, так і в мажоритарних округах, повинні бути встановлені не пізніше 5 серпня.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Мінекономіки спростило процедуру держзакупівель на позачергові вибори Ради, дозволивши ЦВК робити закупівлі без оголошення тендеру при підготовці до виборів.\r\nТакож ЦВК заявив, що зареєстрував вже 461 кандидата у народні депутати України.\r\nТим часом у КС різне трактування відліку по справі розпуску Ради.