Сьогодні останній день подання кандидатами документів до ЦВК для реєстрації на вибори Ради

Четвер, 20 червня - останній день для подачі політичними партіями і кандидатами в депутати Верховної Ради документів до Центральної виборчої комісії (ЦВК) для реєстрації на позачергові парламентські вибори, які відбудуться 21 липня.

Відповідна дата закріплена в календарному плані виборів, передають Українські Новини.

Реєстрація кандидатів Центрвиборчкомом завершиться 25 червня.

При цьому до 8 липня включно партії та кандидати можуть звернутися до ЦВК з проханням про скасування реєстрації.

Передвиборча агітація дозволяється до 19 липня включно.

Вибори відбудуться 21 липня.

Результати виборів, як за списками партій, так і в мажоритарних округах, повинні бути встановлені не пізніше 5 серпня.

Як повідомляли Українські Новини, Мінекономіки спростило процедуру держзакупівель на позачергові вибори Ради, дозволивши ЦВК робити закупівлі без оголошення тендеру при підготовці до виборів.

Також ЦВК заявив, що зареєстрував вже 461 кандидата у народні депутати України.

Тим часом у КС різне трактування відліку по справі розпуску Ради.