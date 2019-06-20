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20 червня 2019, четвер, 08:04 8
Вибори 2019-06-20T08:15:04+03:00
Українські Новини
Сьогодні останній день подання кандидатами документів до ЦВК для реєстрації на вибори Ради

Сьогодні останній день подання кандидатами документів до ЦВК для реєстрації на вибори Ради

ЦВК.
ЦВК.

Четвер, 20 червня - останній день для подачі політичними партіями і кандидатами в депутати Верховної Ради документів до Центральної виборчої комісії (ЦВК) для реєстрації на позачергові парламентські вибори, які відбудуться 21 липня.

Відповідна дата закріплена в календарному плані виборів, передають Українські Новини.

Реєстрація кандидатів Центрвиборчкомом завершиться 25 червня.

При цьому до 8 липня включно партії та кандидати можуть звернутися до ЦВК з проханням про скасування реєстрації.

Передвиборча агітація дозволяється до 19 липня включно.

Вибори відбудуться 21 липня.

Результати виборів, як за списками партій, так і в мажоритарних округах, повинні бути встановлені не пізніше 5 серпня.

Як повідомляли Українські Новини, Мінекономіки спростило процедуру держзакупівель на позачергові вибори Ради, дозволивши ЦВК робити закупівлі без оголошення тендеру при підготовці до виборів.

Також ЦВК заявив, що зареєстрував вже 461 кандидата у народні депутати України.

Тим часом у КС різне трактування відліку по справі розпуску Ради.

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