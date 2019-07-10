Партія Вакарчука не проходить в Раду, - опитування КМІС

4,4% респондентів, опитаних Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), серед тих, хто буде голосувати на позачергових виборах Верховної Ради 21 липня і визначився з вибором, готові підтримати партію Святослава Вакарчука "Голос". Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

Так, повідомляється, що результат партії "Голос" знаходиться в межах похибки вибірки. Також в цих межах знаходиться і партія "Сила і честь" з результатом 4,1%

Також повідомляється, що 48,5% респондентів готові підтримати партію "Слуга народу", 14,1% - "Опозиційну платформу - За життя", 9,2% - за "Європейську солідарність" і 6,2% - за "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина".

Опитування проводилося з 25 червня по 7 липня методом особистого інтерв'ю серед 2 004 повнолітніх респондентів з усіх регіонів.

Статистична похибка вибірки не перевищує 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% — до 25%, 2% — до 10% і 1,4% — до 5%.

Як повідомляли Українські Новини, партія Зеленського втрачає голоси на виборах в Раду, а Вакарчука - обігнала Порошенко.

Тим часом, згідно з опитуванням КМІС, "Слуга народу" та "Опозиційна платформа" набирають найбільше голосів на виборах в Раду.