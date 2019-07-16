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16 липня 2019, вівторок, 10:25 28
Президент 2019-07-16T10:45:01+03:00
Українські Новини
Зеленський у своїй Tesla розповів, як правильно голосувати на виборах в Раду

Зеленський у своїй Tesla розповів, як правильно голосувати на виборах в Раду

Президент Володимир Зеленський закликає виборців не голосувати на виборах Верховної Ради за представників, що незаконно використовують бренд партії "Слуга народу".

Про це він сказав у своєму відеозверненні, передають Українські Новини.

Керуючи автомобілем Tesla, Зеленський розповів, як правильно проголосувати на виборах Ради.

"Політична партія, до якої я дуже добре ставлюся, обов'язково всіх переможе і ми тільки тоді зможемо зробити нормальний парламент і зможемо відібрати в уряд фахівців. Але існує така ситуація, що зараз багато шахраїв і аферистів. Хтось відкриває якісь ПП, ТОВ, а потім йде назва тієї партії, яку я не можу назвати в голос, оскільки це буде агітацією", - сказав Президент.

Зеленський закликав виборців бути уважними при голосуванні за мажоритарників і звернути увагу на те, яку партію він представляє і переконатися в її коректній назві.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський запевняє, що його кортеж зупиняється на світлофорах, а за ДТП в Запоріжжі офіцерів УДО покарають.

Раніше авто з кортежу Зеленського влаштували ДТП з колоною автобусів з дітьми під Запоріжжям.

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