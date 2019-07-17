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17 липня 2019, середа, 16:55 11
Фінанси 2019-07-17T18:15:02+03:00
Українські Новини
Готівки в обігу стало менше на 6,4 млрд грн, - НБУ

Готівки в обігу стало менше на 6,4 млрд грн, - НБУ

НБУ. Фото: ua.today
НБУ. Фото: ua.today

Обсяг готівки в обігу зменшився на 6,4 млрд гривень, або на 1,6%, в порівнянні з початком року в той час, як річна інфляція за підсумками червня перевищила прогноз НБУ.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У Нацбанку повідомляють, що така тенденція пов'язана зі зростанням популярності безготівкових розрахунків.

У готівковому обігу країни станом на 1 липня 2019 перебувало готівки на загальну суму 39,8 млрд гривень, зокрема, банкнот - 391,3 млрд гривень (2,8 млрд штук) і монет - 2,4 млрд гривень (13,20 млрд штук).

Зазначається, що найбільше за кількістю в готівковому обігу перебуває банкнот номіналом 200 гривень та розмінних монет номіналом 10 копійок.

В єврозоні ж більше за кількістю в готівковому обігу перебуває банкнот номіналом 50 євро і монет номіналом 1 євроцент.

Як повідомляли Українські Новини, в НБУ відповіли на звинувачення у використанні на 1 000 гривень неліцензійного шрифту.

Тим часом нелегальних обмінників стало більше - де знайшли незаконні точки обміну валюти.

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