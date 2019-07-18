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18 липня 2019, четвер, 06:00 39 Карта
Життя 2019-07-18T09:00:02+03:00
Українські Новини
В день виборів спека "перевалить" за +33: синоптик дала прогноз до кінця тижня

В день виборів спека "перевалить" за +33: синоптик дала прогноз до кінця тижня

Прогноз погоди. Фото: pixabay.com
Прогноз погоди. Фото: pixabay.com

Після тривалого похолодання з дощами, грозами і зливами в Україну нарешті прийде потепління. Вже з п'ятниці температура повітря в Україні почне підвищуватися і досягне в день виборів + 25 + 30 градусів, у південній частині, Дніпропетровській, в Кропивницькому і районах, на Сході + 28 + 33 градусів.

Про це йдеться в повідомленні синоптика Наталки Діденко на її сторінці в соціальній мережі Facebook.

У четвер, 18 липня, в столиці очікується протягом дня + 21 + 23 градуси.

У Києві ймовірний періодичний дощ, локальні грози.

Вітер західний може бути поривчастим, до 11-13 метрів в секунду.

Дощі з локальними грозами пройдуть в північних областях в окремих районах Заходу. А на решті території - Центр, Схід, Південь - буде сухо і сонячно.

Температура повітря 18 липня досягне вдень 21 + 25 градусів, у східних областях, у південній частині та в Дніпропетровській області очікується вже + 25 + 29 градусів.

Карта: Наталя Діденко/FacebookКарта: Наталя Діденко/Facebook

19, 20 і 21 липня в Україну повернеться спека: скрізь очікуються + 25 + 29 градусів, на півдні, на сході та місцями в центральних областях + 28 + 33 градуси.

"Тому готуйте мереживні білі парасольки, чистіть кондиціонери і відкривайте плечі - до нас повертається літо", - порадила синоптик.

У Києві, за її словами, також відчутно потеплішає, протягом 19-21 липня очікується + 25 + 28 градусів.

Прогноз погоди. Діаграма Наталка Діденко/FacebookПрогноз погоди. Діаграма Наталка Діденко/Facebook

Короткочасні дощі з грозами найбільш ймовірні у п'ятницю, суботу, неділю на Заході та Півночі України.

На решті території тиждень завершиться сухою сонячною погодою.

Нагадаємо, раніше синоптики спрогнозували погоду на три місяці.

14 липня потужна злива, яка перетворила вулиці Києва в річки, стала рекордною.

Тим часом, літня спека повернеться в Україну до кінця тижня.

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