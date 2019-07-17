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17 июля 2019, среда, 06:01 1349
Жизнь 2019-07-17T09:06:26+03:00
Українські Новини
Летняя жара вернется в Украину до конца недели

Летняя жара вернется в Украину до конца недели

Лето. Фото: pixabay
Лето. Фото: pixabay

В большинстве областей Украины в среду, 17 июля, температура воздуха будет умеренной, +20..+24 градуса, на Западе +18..+22 градуса, а дожди прекратятся только на юге. 

Об этом говорится в сообщении синоптика Наталки Диденко на ее странице в социальной сети Facebook.

"Пока антициклон с немного депрессивным названием Xandra (как Кассандра, так Хандра)) выметает дожди из большинства стран Европы, включая южную часть Украины, северо-восточная циклоническая деятельность принесет нам завтра, 17 июля, кратковременные дожди и локальные грозы. Поэтому пока что атмосферное давление скачет, головы в некоторых граждан болят, зонты актуальны, а жителям Юга Украины завтра понадобятся только темные очки и замечательные сарафанчики в нежные букетики", - написала она.

В южной части Украины ожидается летняя температура воздуха, +26..+29 градусов.

Теплая погода будет и на Востоке Украины, но во время дождя временно будет свежо.

В Киеве 17 июля ожидаются кратковременные дожди, местами гроза, днем ​​+21..+23 градусов.

Уже с пятницы, 19 июля, температура воздуха ощутимо повысится.

Напомним, синоптики спрогнозировали погоду на три месяца.

14 июля сощный ливень, который превратил улицы Киева в реки стал рекордным

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